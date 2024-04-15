Новый БПЛА может поражать цели на оперативно-тактической глубине более чем 100 км.

Президенту Владимиру Зеленскому показали новую модель барражирующего боеприпаса, который способен поражать как наземные, так и воздушные цели. Об этом сообщает Милитарный.

Название БПЛА держат в секрете, однако уже известны некоторые его особенности. Дрон имеет электрический двигатель и запускается с катапульты. Он получил Х-образный фюзеляж, благодаря которому обеспечивается высокая маневренность и возможность поражать статические и движущиеся цели по разным траекториям. В частности, аппарат может атаковать цели под прямым углом.

БПЛА способен наносить удары по объектам на оперативно-тактической глубине в более чем 100 км. Большую дальность обеспечивает дрон-ретранслятор.

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На ударный БПЛА можно установить боевую часть весом до 3 кг. БЧ может быть разных типов, в зависимости от целей: осколочная, термобарическая или бронебойная с ударным ядром.

В последнем случае дрон способен пробивать до 40 мм брони и наносить серьезные поражения наземной технике. Для перехвата воздушных целей его будут оснащать осколочной БЧ, инициация которой произойдет либо при столкновении с аппаратом противника, либо при приближении к нему, после сигнала оператора.

Поскольку максимальная скорость дрона не очень большая и составляет до 180 км/ч, он может сбивать только тихоходные цели. Однако это не является недостатком, ведь таких аппаратов у россиян достаточно: это и "Ланцет", и Zala, и "Орлан-10". В некоторых случаях новый БПЛА сможет сбивать даже вертолеты.

Среди других особенностей - машинное зрение, которое обеспечивает автоматическое донаведение на объект противника. Сейчас БПЛА на этапе доведения, однако он уже доказал свою способность уничтожать технику россиян.

Украина создает новые ударные дроны

Ранее сообщалось, что украинские инженеры не просто создали аналог российского "Ланцета", но и наладили массовое производство новинки. По мнению западных специалистов, речь идет о "почти полной копии" знаменитого российского БПЛА.

Некоторые из экспертов отмечают, что новые украинские БПЛА оказались крайне эффективными против российской противовоздушной обороны. В частности, они могут эффективно уничтожать "Буки", "Торы", "Стрелы-10" и "Тунгуски".

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