По словам главы государства, главное, чтобы теперь армия реализовала эти результаты.

Президент Владимир Зеленский провел совещание по нашей ракетной программе. Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении.

"Главком, министр обороны, Минстратегпром, руководители соответствующих предприятий. Серийное производство, новые образцы ракет. Детали не публичные, но у нашей "оборонки" есть нужные результаты. И главное, чтобы теперь армия реализовала эти результаты. Проговорил сегодня и текущую ситуацию на передовой с главкомом. Был также доклад руководителя Главного управления разведки", - заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что российские захватчики продолжают ежедневно обстреливать наше приграничье и прифронтовые районы.

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"Путин сделает все, чтобы в этом году увеличить удары по Украине и попытаться сломать нас. Конечно, мы увеличиваем наши возможности - нашу дальнобойность, наши способности уничтожать оккупанта. Но нуждаемся по крайней мере в не меньшей внутренней силе, внутреннем понимании, что войну на своих условиях заканчивают только сильные. Слабые - только на чужих. Украина должна быть сильной. Все для этого сделаем", - подчеркнул президент.

Война в с Россией - что нужно Украине

Президент Зеленский заявил, Украина не просит слишком много - нам нужны системы ПВО и боевые самолеты, которые могут защитить наши города от российского террора. "Несколько десятков систем и достаточное количество современных истребителей - и вообще не будет проблемы российской авиации и бомб. Нам нужна артиллерия, чтобы отодвигать фронт и возвращать нормальную жизнь на оккупированную Россией землю", - подчеркнул он.

При этом президент добавил, что также нужно такое давление на Россию, которое не даст Путину возможности увеличивать его военный потенциал: увеличение санкций, конфискация путинских активов и ноль толерантности к российской дезинформации.

Зеленский убежден, что Украина может победить в этой войне, но "не дефицитами добывается победа".

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