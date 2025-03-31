Его можно устанавливать на боевых машинах или легком вездеходном транспорте.

Украинские оружейники создали новый гранатомет, который отличается лучшей точностью ведения огня и дальностью стрельбы по сравнению с советским аналогом.

Как отмечается в сообщении на сайте, Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в ВСУ автоматический гранатомет AGL-53 калибра 40 мм отечественного производства.

"Этот гранатомет можно устанавливать на боевых машинах или легком вездеходном транспорте. А со специальной треногой использовать как групповое пехотное оружие", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что новый образец гранатомета использует боеприпасы типоразмера 40х53 мм. Это - стандарт унитарных выстрелов для автоматических гранатометных систем армий стран НАТО.

"Украинский гранатомет AGL-53 отличается лучшей точностью ведения огня и дальностью стрельбы по сравнению с советским аналогом - станковым автоматическим гранатометом АГС-17 калибра 30 мм. А также общей эргономичностью и надежностью конструкции", - рассказали в министерстве.

Кроме того, отмечается, что украинские оборонные предприятия в последние годы также освоили производство нескольких образцов гранатометов под 40-мм выстрелы. Речь идет об однозарядных моделях, которые используются как подствольные приспособления стрелкового оружия для стрельбы унитарными выстрелами калибра 40-мм. Или имеют форм-фактор для использования в бою, в качестве дополнительного оружия пехотинца.

"Сейчас украинские оружейники освоили производство уже многих образцов пехотного вооружения: минометов калибров 60, 82 и 120 мм; стрелкового оружия - штурмовых винтовок калибра 5.56 мм на платформе карабинов AR, антиматериальных и снайперских винтовок (под патроны 12.7х99 мм и 7.62х51 мм), а также пистолетов и пистолетов-пулеметов под боеприпас 9х19 мм", - добавили в Минобороны.

Подчеркивается, что налаживание собственного производства пехотного вооружения - это новые возможности в обеспечении потребностей Сил обороны и усиление огневых возможностей пехоты.

Выпуск отечественного оружия

Недавно Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины наземный роботизированный комплекс "Ярость" отечественного производства. Он предназначен для выполнения широкого спектра задач в сложных условиях. В частности, для ведения наблюдения и огневой поддержки действий наших подразделений.

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