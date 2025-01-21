Вероятно, военная операция продлится несколько дней.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил широкомасштабную военную операцию "Железная стена" в Дженине - городе на Западном берегу реки Иордан, находящемся в Палестинской автономии. Об этом говорится в его заявлении в сети Х.

Он отметил, что "операцию по искоренению терроризма в Дженине" проводят ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля), ШАБАК (Общая служба безопасности) и полиция.

"Это еще один шаг к достижению цели, которую мы ставим, - укрепление безопасности в Иудее и Самарии", - написал Нетаньяху.

Видео дня

Он добавил, что Израиль "систематически и решительно действует против иранской оси, куда бы она ни протягивала свои руки - в Газе, Ливане, Сирии, Йемене, Иудее и Самарии".

По информации издания The Times of Israel, "военная операция, вероятно, продлится несколько дней".

Война Израиля против терроризма: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, 19 января Израиль объявил о начале прекращения огня в секторе Газа. Оно произошло после того, как ХАМАС передал список заложников, которые должны быть освобождены.

В этот же день боевики ХАМАС передали первых трех израильских заложников Красному Кресту. Это были три женщины. В целом соглашение, которое было заключено между Израилем и ХАМАС, предусматривало освобождение 33 из 98 израильских и иностранных заложников.

Показали видео, на котором можно увидеть, во что превратилась Газа за последние 15 месяцев войны. Жуткие кадры демонстрируют сравненные с землей здания. Кое-где можно увидеть каркасы зданий.

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