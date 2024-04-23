Несколько стран, в том числе Франция, не желают расставаться со своими самыми современными системами противовоздушной обороны.

Несколько стран, в том числе Франция, не желают расставаться со своими самыми современными системами противовоздушной обороны. Об этом пишет Le Monde.

Издание напоминает, что накануне президент Украины Владимир Зеленский вновь подчеркнул, что противовоздушная оборона "сегодня является нашим приоритетом".

"Осознавая опасность, которая угрожает украинцам, европейские государства пытаются организоваться, чтобы помочь им, после того, как приветствовали восстановление американской поддержки, которая, однако, может занять несколько недель, чтобы материализоваться после голосования Палатой представителей за новый пакет в 60,8 млрд долларов", - отмечается в материале.

В то же время, по информации СМИ, прогресс по оказанию помощи Украине со стороны ЕС является трудоемким. Так, главы государств и правительств стран Евросоюза "были осторожны во время Европейского совета 17 и 18 апреля, чтобы дать малейшие обещания". Лишь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который покидает свой пост, заявил, что готов выкупить оборудование, которое есть у некоторых стран, чтобы передать его Украине.

"Мы знаем, что несколько стран имеют запасы Patriot, но, возможно, не хотят доставлять их напрямую", - сказал Рютте.

Также отмечается, что на полях этого саммита Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, призвал страны-члены сделать жест, указав, что приоритетом является поддержка противовоздушной обороны Украины, а не соблюдение всех ценовых стандартов внутреннего оборудования Альянса.

Помощь Запада Украине - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что передаст Британия Украине. По его словам, пакет будет включать передачу Storm Shadow и ракет других типов, сотен единиц бронетехники и плавсредств, а также боеприпасов.

Также УНИАН сообщал, что президент США Джо Байден заверил Зеленского, что первый пакет помощи для Киева будет быстрым и мощным. Среди прочего, он усилит противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские способности Украины.

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