В правительстве не подтвердили и не опровергли данные журналистов.

В Греции прокомментировали информацию о том, что Евросоюз и НАТО давят на них в вопросе отправки Украине систем противовоздушной обороны.

"Мы уже оказали ощутимую помощь Украине и ее народу. Однако необходимо подчеркнуть, что не будет предпринято никаких действий - и я подчеркиваю это - которые могли бы даже отдаленно поставить под угрозу потенциал сдерживания или противовоздушную оборону нашей страны", - заявил пресс-секретарь правительства Павлос Маринакис.

Он сказал журналистам, что Греция последовательно опровергала подобные утверждения в прошлом. "И сегодня я решительно подтверждаю нашу позицию", - цитирует его Ekathimerini.

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Украине нужно больше систем ПВО: что известно

Напомним, ранее украинские власти запросили у партнеров помощь в защите неба. Стране нужны как системы противовоздушной обороны, так и ракеты к ним.

В НАТО заявили, что нашли среди стран-партнеров ситемы, которые могли бы передать Украине. Однако пока только Германия анонсировали поставку помощи.

Вчера на Financial Times вышла статья, согласно которой лидеры Европейского Союза и Североатлантического Альянса дважды просили Грецию и Испанию передать Украине свои системы ПВО.

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