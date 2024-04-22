По словам главы Белого дома, этот пакет усилит противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские способности Украины.

Президент США Джо Байден заверил, что в случае одобрения Сенатом он немедленно подпишет закон о помощи Украине. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, который имел телефонный разговор с главой Белого дома.

Глава государства отметил, что благодарен Байдену за неослабевающую поддержку Украины и за настоящее глобальное лидерство.

"Мы обсудили первый пакет оборонной помощи после принятия закона. Имею заверения президента, что он будет быстрым и мощным и усилит наши противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские способности", - сообщил Зеленский.

Президент Украины также отметил двухпартийную поддержку законопроекта и личную роль спикера Майка Джонсона и лидера меньшинства Хакима Джеффриса.

"Другое решение Палаты представителей - разрешить конфискацию российских активов - посылает мощный сигнал всем нашим партнерам", - подчеркнул Зеленский.

Он также рассказал президенту США о российском воздушном терроре тысячами ракет, дронов и бомб.

"В частности, об ударе по харьковской телебашне буквально за несколько минут до разговора. Это четкое намерение России сделать город непригодным для жизни", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что в ходе разговора обсудил с Байденом подписание двустороннего соглашения по безопасности и подготовку к предстоящему Саммиту мира.

Помощь США Украине

20 апреля Палата представителей Конгресса США одобрила закон о военной и финансовой помощи Украине. Общий пакет помощи предусматривает предоставление 60,84 миллиарда долларов. Принятие документа является лишь первым этапом утверждения помощи. Теперь свое согласие должен дать Сенат, после чего - президент США Джо Байден.

Впоследствии в ОП рассказали, в чем срочно нуждается Украина. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что Киев больше всего нуждается в боеприпасах калибра 155 мм, ракетах ATACMS, беспилотниках, средствах радиоэлектронной борьбы, самолетах F-16, дополнительных системах Patriot и ракетах к ним.

Он отметил, что помощь США увеличивает шансы Украины на победу в противостоянии с Россией, и выразил надежду, что Сенат как можно быстрее одобрит законопроект.

Вас также могут заинтересовать новости: