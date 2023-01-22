По словам Жозепа Борреля, весной Россия, вероятно, предпримет попытку нового масштабного наступления.

Передача танков Leopard Украине — это политическое решение. Поставки не утвердили в основном из-за нежелания Германии, хотя ВСУ эта техника нужна для защиты от нового российского наступления.

Такими мыслями поделился верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью изданию elDiario. Он считает, что война в Украине перешла в стадию застоя. А в Европе тем временем продолжаются разговоры насчет передачи Киеву тяжелых танков.

"Идет дискуссия о том, давать ли Украине оружие, которое позволит не только сдерживать россиян, но и дать им отпор, сломав их фронт. И это та дискуссия о танках, которая идет сегодня, и которая мало-помалу, слишком мало-помалу продвигается к решению о поставках этого оружия", — заявил Боррель.

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Верховный представитель ЕС поддерживает поставки танков, ведь иначе война будет продолжатся. Однако такому решение препятствует Берлин.

"Это политическое решение, которое до сих пор не было принято в основном из-за нежелания Германии. Но если это не будет достигнуто, война будет продолжаться до следующей весны, когда Россия, вероятно, попытается начать новое наступление", — добавил Боррель.

Танки Leopard для Украины: последняя информация

На встрече стран-союзников Украины в формате "Рамштайн" 20 января не одобрили поставки немецких танков для ВСУ. Однако официальный Берлин начал проверку запасов Leopard.

Германия разрешила Польше отправить танки ее производства для ВСУ без ожидания, пока это сделают другие страны.

Украинские защитники также начнут обучение использованию Leopard. В Министерстве обороны нашей страны такое решение назвали прорывом.

По данным портала Der Spiegel, в арсенале ФРГ в боевом состоянии находятся 212 танков. Из них Украине могут передать 19, но это лишь предположение журналистов.

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