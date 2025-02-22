В США говорят, что развитие подводных технологий имеет важное значение для страны.

Американская компания BWX Technologies получила контракты на общую сумму около 2,1 миллиарда долларов от Программы ядерных силовых установок ВМС США. Эти средства направлены на производство компонентов реакторов для подводных лодок Columbia и Virginia, а также авианосцев класса Ford, пишет Interesting Engineering.

В издании напомнили, что более 70 лет эта компания является главным игроком в предоставлении технологий и услуг для поддержки операций ВМС, показывая свою способность управлять сложными проектами, которые имеют существенное значение для национальной обороны.

"В дополнение к недавним контрактам, BWXT также участвует в производстве и поставке ядерного топлива для военно-морской программы ядерных силовых установок, отдельный контракт стоимостью около 300 миллионов долларов США, заключенный с компанией Nuclear Fuel Services, Inc. со штаб-квартирой в Эрвине, штат Теннесси", - отметили в материале.

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Такой контракт был подписан в октябре 2023 года и должен быть завершен уже в этом году. В свою очередь президент BWXT Nuclear Operations Group Гэри Д. Кемпер заявил, что гордится поддержкой ВМС США.

"Эти контракты отражают наше обязательство предоставлять необходимые компоненты, которые обеспечивают оперативность и безопасность наших военно-морских сил", - отметил он.

Подводные лодки следующего поколения

Также инвестиции в военно-морские ядерные технологии являются частью усилий по модернизации военной инфраструктуры США, ведь такие силы имеют решающее значение для оборонной стратегии страны. Это связано с ростом геополитической напряженности, особенно в таких регионах, как Южно-Китайское море и Восточная Европа.

По предположениям аналитиков, развитие подводных технологий имеет важное значение, ведь сдерживает агрессию со стороны стран-соперников.

"Усилия компании по поддержке ядерных двигателей укрепляют ее позиции в оборонном секторе и способствуют выполнению более широкой миссии обеспечения безопасной и свободной морской среды для Соединенных Штатов и их союзников", - добавили в Interesting Engineering.

Оружие США - последние новости

Как писал УНИАН, ранее США провели запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. В армии страны подчеркнули, что этот запуск - лишь один из способов, с помощью которых ВВС демонстрирует готовность, точность и профессионализм ядерных сил США.

Также издание Business Insider писало, что армия США планирует создать роботов ИИ, которые будут строить мосты под огнем противника. Страна планирует разработать самоходные плоты, которые будут управляться искусственным интеллектом, которые могут автономно соединяться вместе, образуя мост.

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