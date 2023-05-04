Захватчики будут усиливать давление на мирное население, потому что в условиях "разрекламированного контрнаступления" таким образом противодействуют ВСУ.

Удары России по Украине, в частности по Умани 28 апреля 2023 года, наносились ракетами достаточно свежего производства, отметила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк во время брифинга в медиа-центре Украина-Одесса.

Впрочем, по ее словам, дефицит некоторых типов ракет Россия замещает управляемыми авиационными бомбами - преимущественно по прифронтовым территориям, как в ситуации с Херсонщиной (по этим районам атаки РФ, по мнению Гуменюк, будут продолжаться и дальше). Зато вглубь Украины российские самолеты не залетают благодаря работе нашей ПВО.

"Вполне вероятно, что они (армия РФ - УНИАН) еще будут накапливать ракеты, и мы наблюдали, что удары, которые наносились, в том числе и по Умани, они осуществлялись и сопровождались ракетами достаточно свежего производства", - заявила Гуменюк.

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Она уточнила, что эти ракеты были изготовлены врагом уже в условиях давления санкций и усложненного производства.

"Наблюдалась такая долговременная пауза между массированными ракетными атаками, пока они подбирали новую тактику, накапливали ракетный потенциал. Кроме того, нельзя исключать и применение неприкосновенного запаса ракет, который у них сейчас есть по многим позициям... Ради престижа они способны использовать даже то, чего нельзя касаться", - рассказала Гуменюк.

Она предположила, что российские военные будут усиливать давление на мирное население, потому что в условиях "разрекламированного контрнаступления" противник таким образом пытается противодействовать ВСУ. При этом у захватчиков нет других способов достичь каких-то положительных для себя результатов.

"Для своего внутреннего потребителя (населения) страна-террорист нуждается в таких псевдо-победах, которые она демонстрирует, в частности на Херсонщине. "У них еще есть способности, не надо себя убаюкивать и успокаивать, что они обессилены", - добавила военная.

Также не надо забывать о высокоточных "Калибрах", которые враг может применить по логистике Украины и др., добавила она.

Удар по Умани 28 апреля 2023 - главное

28 апреля российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине, выпустив из акватории Каспийского моря 23 крылатые ракеты, 21 из которых были сбиты.

Одна из ракет попала в многоэтажку в Умани Черкасской области, где погибло из-за этого более 20 жителей, среди них 0 шестеро детей.

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