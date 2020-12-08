Идея разработки МБПТ "Терминатор" появилась несколько десятилетий назад, после того, как Россия потерпела разгромное поражение на войне в Чечне. Теперь Москва испытывает 8 таких машин. И планирует их экспортировать.
Как пишет Business Insider в понедельник "Терминаторы" приняли участие в маневрах вместе с 90-й танковой дивизией. Их предназначение - уничтожать противотанковые силы. Для этого у БМПТ есть немало разного оружия. Двойная 30-миллиметровая пушка, которую можно применить против пехоты или воздушных аппаратов на низкой высоте. Четыре (по две с каждой стороны) сверхзвуковые противотанковые ракеты "Атака" с радиусом действия 6 километров. Два гранатомета АГС-17Д, а также один пулемет ПКТМ.
Читайте такжеBusiness Insider: Россия хвасталась тремя видами нового оружия, которые оказались просто металлоломБМПТ "Терминатор" базируется на шасси от танка Т-90 и оснащен тяжелой реактивной броней. Он, согласно замыслу, способен бороться сразу с тремя разными целями. А его вооружением управляет одновременно четыре оператора. Всего в экипаж входят 5 человек.
Business Insider пишет, что разработка "Терминатора" началась в конце 1980-х. Но интерес к нему стал особенно острым после катастрофического вторжения армии России в Чечне в середине 90-х. В то время российская армия использовала старые советские тактики, что привело к уничтожению ее подразделений в городских условиях.
"Российские танки и бронемашины понесли тяжелые потери во время сражений с чеченскими силами. В новогоднюю ночь 1994 года наступление российских войск на город Грозный закончилось бойней. Лишь 131 отдельная мотострелковая бригада потеряла 800 солдат и 20 из 26 своих танков, а также 102 из 120 БМП. И это всего за два дня боев", - писало недавно издание Popular Mechanics.
Российские танки были разработаны для ведения боя на открытой местности. Они не могли поднимать или опускать ствол основной пушки так, чтобы можно было разобраться с противотанковыми силами противника. Поэтому "Терминатор" был разработан, чтобы исправить это. Он должен ехать рядом с танками в городских условиях.
У США или кого-либо из их союзников нет аналогов российского "Терминатора". Но это не говорит о пробеле в вооружении.
"Дело в том, что машина хоть и поражает своим дизайном и почти голливудской красотой, она совершенно ненужна", - пишет Business Insider.
Читайте такжеForbes: Война в Украине заставила Нидерланды пожалеть о ликвидации своих танковВ 2010 году армия РФ одобрила использование этих БМПТ, но отказалась финансировать их производство, назвав разработку ненужной. И чтобы это понять, российским военным хватило посмотреть на вторжение США в Ирак, которое дало нужные доказательства. Американские бронетанковые подразделения, объединенные с пехотой, чрезвычайно эффективно себя показали в городах. Они не понесли таких тяжких потерь, как Москва в Грозном. Таким образом, россияне поняли, что их самая большая проблема была не в том, что не хватало какого-то оборудования. Плохой была тактика.
"Терминатор" разработал "Уралвагонзавод" - крупнейший российский производитель танков. И предприятие переживает тяжелые финансовые времена. Как и в случае любого военно-промышленного комплекса, политика здесь тоже сыграла свою роль. Поэтому в 2017 году правительство России наконец заказало 10 БМПТ. Вместе с тем, с оригинальной разработкой были проблемы.
Российским генералам не понравилось, что пусковые установки для ракет "Атака" были совсем не защищены. Система управления огнем не дотягивала в своих возможностях до провозглашенных и могла работать лишь с одной целью за раз. Вдобавок, поскольку машины были построены на танковом шасси, они были чрезвычайно дорогие.
Читайте такжеНовейший американский стелс-эсминец "Замвлот" впервые запустил ракету (видео)Россия отправила один БМПТ в Сирию для испытания. Это позволило ей заявлять, что оружие проверено в бою. Но российские военные до сих пор холодно относятся к "Терминатору". Поэтому Москва надеется, что сможет продать этот хлам кому-то другому. Она хвалит свои БМПТ, утверждая, что одна такая машина может заменить мотострелковый взвод из 40 солдат и 6 БМП. Но такие заявления вызывают смех.
Хоть огневая сила "Терминатора" впечатляет, он точно не способен выполнить функции взвода из 40 военных. Вместе с тем, Алжир, Перу и Азербайджан заинтересовались российскими БМПТ. Красивые машины? Да! Но абсолютно ненужные.
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