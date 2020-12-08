Москва поняла, что эти машины ей не нужны, поэтому теперь пытается убедить другие страны купить их.

Идея разработки МБПТ "Терминатор" появилась несколько десятилетий назад, после того, как Россия потерпела разгромное поражение на войне в Чечне. Теперь Москва испытывает 8 таких машин. И планирует их экспортировать.

Как пишет Business Insider в понедельник "Терминаторы" приняли участие в маневрах вместе с 90-й танковой дивизией. Их предназначение - уничтожать противотанковые силы. Для этого у БМПТ есть немало разного оружия. Двойная 30-миллиметровая пушка, которую можно применить против пехоты или воздушных аппаратов на низкой высоте. Четыре (по две с каждой стороны) сверхзвуковые противотанковые ракеты "Атака" с радиусом действия 6 километров. Два гранатомета АГС-17Д, а также один пулемет ПКТМ.

Читайте такжеBusiness Insider: Россия хвасталась тремя видами нового оружия, которые оказались просто металлоломБМПТ "Терминатор" базируется на шасси от танка Т-90 и оснащен тяжелой реактивной броней. Он, согласно замыслу, способен бороться сразу с тремя разными целями. А его вооружением управляет одновременно четыре оператора. Всего в экипаж входят 5 человек.

Business Insider пишет, что разработка "Терминатора" началась в конце 1980-х. Но интерес к нему стал особенно острым после катастрофического вторжения армии России в Чечне в середине 90-х. В то время российская армия использовала старые советские тактики, что привело к уничтожению ее подразделений в городских условиях.

"Российские танки и бронемашины понесли тяжелые потери во время сражений с чеченскими силами. В новогоднюю ночь 1994 года наступление российских войск на город Грозный закончилось бойней. Лишь 131 отдельная мотострелковая бригада потеряла 800 солдат и 20 из 26 своих танков, а также 102 из 120 БМП. И это всего за два дня боев", - писало недавно издание Popular Mechanics.

Российские танки были разработаны для ведения боя на открытой местности. Они не могли поднимать или опускать ствол основной пушки так, чтобы можно было разобраться с противотанковыми силами противника. Поэтому "Терминатор" был разработан, чтобы исправить это. Он должен ехать рядом с танками в городских условиях.

У США или кого-либо из их союзников нет аналогов российского "Терминатора". Но это не говорит о пробеле в вооружении.

"Дело в том, что машина хоть и поражает своим дизайном и почти голливудской красотой, она совершенно ненужна", - пишет Business Insider.

Читайте такжеForbes: Война в Украине заставила Нидерланды пожалеть о ликвидации своих танковВ 2010 году армия РФ одобрила использование этих БМПТ, но отказалась финансировать их производство, назвав разработку ненужной. И чтобы это понять, российским военным хватило посмотреть на вторжение США в Ирак, которое дало нужные доказательства. Американские бронетанковые подразделения, объединенные с пехотой, чрезвычайно эффективно себя показали в городах. Они не понесли таких тяжких потерь, как Москва в Грозном. Таким образом, россияне поняли, что их самая большая проблема была не в том, что не хватало какого-то оборудования. Плохой была тактика.

"Терминатор" разработал "Уралвагонзавод" - крупнейший российский производитель танков. И предприятие переживает тяжелые финансовые времена. Как и в случае любого военно-промышленного комплекса, политика здесь тоже сыграла свою роль. Поэтому в 2017 году правительство России наконец заказало 10 БМПТ. Вместе с тем, с оригинальной разработкой были проблемы.

Российским генералам не понравилось, что пусковые установки для ракет "Атака" были совсем не защищены. Система управления огнем не дотягивала в своих возможностях до провозглашенных и могла работать лишь с одной целью за раз. Вдобавок, поскольку машины были построены на танковом шасси, они были чрезвычайно дорогие.

Читайте такжеНовейший американский стелс-эсминец "Замвлот" впервые запустил ракету (видео)Россия отправила один БМПТ в Сирию для испытания. Это позволило ей заявлять, что оружие проверено в бою. Но российские военные до сих пор холодно относятся к "Терминатору". Поэтому Москва надеется, что сможет продать этот хлам кому-то другому. Она хвалит свои БМПТ, утверждая, что одна такая машина может заменить мотострелковый взвод из 40 солдат и 6 БМП. Но такие заявления вызывают смех.

Хоть огневая сила "Терминатора" впечатляет, он точно не способен выполнить функции взвода из 40 военных. Вместе с тем, Алжир, Перу и Азербайджан заинтересовались российскими БМПТ. Красивые машины? Да! Но абсолютно ненужные.

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Перевод: Лесь Дымань