Экспериментальный образец двигателя для ракеты V-1 обнаружили в Мосуле после освобождения города от террористов.

Институт Conflict Armament Research (CAR) получил в распоряжение внутренний документ террористической организации "Исламское государство" о работе над двигателем самолета-снаряда V-1. Такое оружие режим Адольфа Гитлера использовал во времена Второй мировой войны для бомбардировки Великобритании. Сам двигатель был обнаружен в Мосуле.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza, добавляя, что CAR - это британская организация, которая исследует поставки обычного вооружения и боеприпасов в зонах конфликта. Ее новый отчет, составленный на основе работы, которая длилась полтора года, демонстрирует, как именно "Исламское государство" пыталось построить более передовое вооружение. А также откуда террористы брали необходимые компоненты.

Читайте такжеКоординировал исламистов из-под Киева: СБУ задержала одного из главарей ИГИЛ (фото)Как оказалось, материалы для производства оружия, а также взрывчатые вещества они получали через закупки, которые проводились через небольшие семейные фирмы в Европе и Турции. Например, небольшой магазин мобильных телефонов приобрел 6 тонн алюминиевой пасты, что точно не соответствовало его деятельности.

"Если бы надзор был лучше, можно было бы предотвратить такие покупки", - сказал BBC Майк Льюис из CAR.

Террористы "Исламского государства" также покупали беспилотники, доступные в обычных магазинах. К такой технике они цепляли гранаты или артиллерийские снаряды и направляли на позиции врага. В частности, такое оружие они использовали во время наступления на Мосул в 2017 году.

Но "Исламское государство" имело амбиции по созданию более сложного вооружения. С 2015 года террористическая организация пыталась построить ракеты с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем, которые нацисты использовали во времена Второй мировой войны. Эксперты CAR обнаружили внутренние документы "Исламского государства", в которых речь шла о "работе над двигателем V-1, который Гитлер использовал для атак против Великобритании".

Читайте такжеNewsweek: У войск США в Сирии могли украсть оружие на сотни миллионов долларовТакие двигатели вышли из употребления в 50-х годах прошлого века. Но их до сих пор можно недорого купить. В Польше, например, такие миниатюрные двигатели продаются на популярном сайте Allegro за 500 злотых (примерно 136 долларов).

"Можно приладить к самолету или построить что-то интересное (например, V-1)", - говорится в описании товара.

Такой двигатель, но длиной более двух метров, был найден в больнице Мосула. Его обнаружили антитеррористические силы, когда освободили город от "Исламского государства". Оценка устройства показала, что террористы были близки к успеху.

Читайте такжеСуд объявил приговор иностранцам, переправлявшим через Украину боевиков ИГИЛТакже они пытались построить автоматическую систему ПВО и даже ее испытывали. Однако, до ее боевого использования дело не дошло. Необходимые технологии "Исламское государство" покупало через специально созданные фирмы в США, Канаде, Гонконге и Великобритании. Эти фальшивые компании делали вид, что работают над построением метеорологических зондов или над системами слежения за урожаем.

В 2015 году "Исламское государство" написало письмо в магазин моделей самолетов в США. Террористы выдавали себя за мужчину по имени Дэвид Сорен из компании Advance Technology Global. Их интересовало, способел ни пульсирующий воздушно-реактивный двигатель, который был в продаже, поднять в небо 40-килограммовый самолет.

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Перевод: Лесь Дымань