Этот ЗРК может уничтожать цели на расстоянии 7 км и прежде всего эффективно сбивает вражеские беспилотники.

Силы обороны Украины имеют на вооружении британский зенитный ракетный комплекс Stormer, который на поле боя помогает нашим военным прежде всего уничтожать "глаза" вражеской артиллерии – разведывательные беспилотники. О его особенностях и преимуществах на поле боя рассказал портал Defence Express.

Отмечается, что этот ЗРК ракетами Starstreak может уничтожать цели на дальности до 7 км и на высоте до 7 км, боезапас - 20 ракет (8 из них у пусковых). Наши военные используют его на самых горячих участках, чтобы сбивать дроны, которые корректируют огонь российских артиллерийских систем. При этом, по свидетельству одного из бойцов, он овладевал этим ЗРК уже непосредственно на фронте, во время боевой работы.

"Интересной особенностью ЗРК Stormer является то, что он фактически "невидим" для противника, потому что не имеет радара, россияне могут зафиксировать этот комплекс лишь визуально. Но с другой стороны, операторы этого комплекса имеют много напряженной работы, потому что нужно вести ракету в цель по лазеру", - говорится в статье.

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Несмотря на это, военные отмечают эффективность ЗРК Stormer на уровне в 90% и акцентируют на том, что Силам обороны нужно больше как самих машин, так и ракет к ним.

Кроме того, еще одно преимущество этого комплекса - это его скорость, которая составляет до 80 км/ч, а также маневренность машины, благодаря чему можно быстро покинуть позицию в случае, если враг обнаружил позицию расчета и начал артиллерийский обстрел, отмечает издание.

Российские дроны на фронте

Ранее УНИАН сообщал, что на фронте в Украине на пике дроновая война, российские захватчики сейчас пытаются массово применять FPV-беспилотники.

Также сообщалось, что Россия уперлась в "потолок" относительно объемов производства ракет и активно наращивает производство беспилотных летательных аппаратов.

В частности, россияне начали применять новую версию беспилотника "Ланцет", и теперь от его атак не защитят противокумулятивные решетки и антидроновые сетки.

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