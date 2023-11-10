Новые производственные мощности в России предназначены именно для изготовления дронов, ракетные заводы не расширяют.

Россия уперлась в "потолок" относительно объемов производства ракет и активно наращивает производство беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет Defense Express, анализируя ситуацию в этих отраслях российского ВПК.

Опираясь на данные украинской разведки относительно объемов производства ракет в России, издание констатирует, что по некоторым моделям россияне не смогли существенно увеличить показатели с начала года. Например, дальнобойные авиационные крылатые ракеты Х-101 производятся на уровне 30-35 единиц в месяц, как было еще в мае. Но по другим ракетам еще продолжается рост.

"Именно по Х-101 рашисты уперлись в своеобразный "потолок возможностей", в то время как например темпы по производству баллистических ракет к ОТРК "Искандер" выросли в 6 раз, или от 5 единиц в месяц (на май 2023 года) до 30 единиц в месяц (в течение августа – октября 2023 года)", - пишет Defense Express.

Видео дня

Анализируя ситуацию с ракетами Х-101, журналисты обратили внимание на то, что рядом с МКБ "Радуга", который их производит, менее чем за год неожиданно "вырос" новый завод по производству дронов для армии РФ. А ракетный завод остался таким, как был.

Авторы публикации предполагают, что россияне решили наращивать производство ракет только за счет оптимизации и улучшения технологических процессов на уже существующих мощностях без строительства новых линий. А основные усилия агрессор, похоже, направляет на беспилотники.

"РФ реально бросает большой объем ресурсов именно на организацию производства БПЛА, и это касается как и государственного, так и частного сектора. В то же время по сегменту производства дальнобойных ракет россияне и дальше пытаются идти именно интенсивным путем, то есть улучшением эффективности работы", – заключает Defense Express.

Производство оружия в России

Как писал УНИАН, россияне начали применять новую версию беспилотника "Ланцет", и теперь от его атак не защитят противокумулятивные решетки и антидроновые сетки.

Также мы рассказывали, действительно ли Россия производит 1,5 миллиона снарядов на месяц. Эксперты пояснили, что стоит за сообщением о том, что агрессор резко увеличил производство боеприпасов для артиллерии.

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