Канадский производитель обещает поставить 400 машин до конца этого года, при этом по вдвое меньшей цене.

После выхода статьи BILD о том, что Германия срывает поставки бронемашин MRAP для Украины, канадский производитель бронетранспортеров предложил немецкому правительству выход из этой ситуации.

Как пишет BILD, в редакцию издания обратился управляющий директор канадской компании Roshel Роман Шимонов, который предложил обратить внимание на их машины MRAP, которые, по его словам "являются гораздо лучшей альтернативой", а также пообещал "конкурентоспособные цены".

В письме представитель Roshel отметил, что 100 тяжёлых колесных бронемашин MRAP компания может поставить в Украину в ближайшее время. При этом цена их будет значительно меньше, чем в контракте FFG.

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"Roshel обещает цену менее чем 375 000 евро за один автомобиль, в то время как немецкая компания FFG называет расчётную цену 787 500 евро. Шимонов утверждает, что Roshel в настоящее время производит 140 машин в месяц, то есть все обещанные Германией 400 бронетранспортёров могут быть поставлены в этом году", - пишет BILD.

Канадская компания также имеет все необходимые сертификаты. К тому же канадские машины уже участвуют в боевых действиях в Украине.

"Компания Roshel уже успешно поставила в Украину более 1000 БТР и MRAP, причем все поставки были осуществлены в срок или с опережением графика", - подчеркнул Шимонов.

В издании отмечают, что передали предложение Roshel в Министерство обороны ФРГ, однако там пока что не комментируют ситуацию.

"Украина нуждается в быстрой и всесторонней поддержке. Мы должны использовать все возможные варианты. Каждое предложение должно быть рассмотрено", — сказал в разговоре с BILD член парламентского комитета по бюджету Себастьян Шефер.

Германия сорвала поставку бронемашин для Украины

Как писал BILD, Германия сорвала поставки Украине бронемашин MRAP. Согласно контракту, в Минобороны Германии заявили, что все машины планируется поставить уже в 2024 году, однако никакие поставки до сих пор так и не начались. Кроме того, план на этот год сократили с 400 машин до 200, а потом и до 100.

Как отмечается, причина в том, что FFG получает запчасти для MRAP из США и лишь собирает их в Германии. При этом у компании возникли "ограничения лицензии на экспорт из США" и проблемы с сертификацией.

Ранее в Минфине Германии заявили, что Украина стала основной страной-получателем экспорта вооружений. В первом квартале 2024 года были выданы разрешения на окончательный экспорт вооружений на сумму около 5,2 млрд евро. Отмечается, что 3,85 млрд евро было выделено на военное оружие, а 1,4 млрд евро - другие виды вооружений.

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