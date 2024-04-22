Причина в том, что FFG получает запчасти для MRAP из США и лишь собирает их в ФРГ.

Германия пообещала поставить ВСУ до 400 тяжёлых колёсных бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) с усиленной противоминной защитой. Соответствующий контракт заключили власти Украины и немецкая оборонная компания Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) под финансирование из бюджетных средств ФРГ общей суммой 315 млн евро, сообщает BILD.

В Минобороны Германии заявили, что все машины планируется поставить уже в этом году.

В распоряжение BILD попал документ Минобороны от сентября 2023 года, где сказано, что MRAP для ВСУ должны быть поставлены партиями по 20 штук с января по октябрь 2024 года. Однако никакие поставки до сих пор так и не начались. По информации BILD, план на этот год сократили сначала до 200, а затем до 100 машин. Начало поставок перенесли с января на май-июнь. Причина в том, что FFG получает запчасти для MRAP из США и лишь собирает их в ФРГ. У компании возникли "ограничения лицензии на экспорт из США в Германию", а также проблемы с сертификацией противоминной защиты.

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Помощь Германии Украине - детали

Украина стала основной страной-получателем экспорта вооружений из Германии. Как сообщает Министерство финансов Германии, в первом квартале 2024 года были выданы разрешения на окончательный экспорт вооружений на сумму около 5,2 млрд евро.

Отмечается, что 3,85 млрд евро было выделено на военное оружие, а 1,4 млрд евро - другие виды вооружений.

"На Украину по-прежнему приходится 74% от общей стоимости выделений на первый квартал 2024 года, и Украина остается основной страной-получателем немецкого экспорта вооружений", - сказал госсекретарь Свен Гигольд.

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