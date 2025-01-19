Федоренко отметил, что ряд комплектующих для таких средств украинские производители начали делать самостоятельно.

Украина в 2024 году достигла значительного прогресса в развитии дроновой индустрии – как с точки зрения технических решений, так и с точки зрения обеспечения Сил обороны. Уже в конце весны 2025 года Украина сможет сравниться с противником в количестве дронов на оптоволокне.

Такой прогноз дал в эфире телемарафона командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов (УБпАК) "Ахиллес" 92 ОШБр им. кошевого атамана Сирко Юрий Федоренко. Он отметил, что в технологии изготовления дронов на оптоволокне ключевой вопрос заключался в комплектующих, ведь одним из крупнейших производителей оптоволокна является Китай.

Поскольку РФ имеет прямой доступ к китайскому рынку, россияне смогли насытить оптоволокном свои оборонные предприятия или ВПК частной формы собственности российских оккупационных войск гораздо быстрее.

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Сейчас Украина смогла завезти ряд необходимого сырья для того, чтобы изготавливать подобные дроны.

"Они есть разных производителей, разной модификации, с разными техническими характеристиками. На текущий момент большинство дронов на оптоволокне заходят именно за счет украинского бизнеса и донатов украинцев. Но уже в марте месяце мы сможем получить существенное усиление для Сил обороны такими дронами с оптоволокном за счет государственных программ. По моему убеждению, наибольшее насыщение, которое поможет нам несколько выровняться с врагом, состоится в конце весны 2025 года", – акцентировал Федоренко.

Военный отметил, что все остальные категории дронов, которые выпускает украинское государство и по которым уже есть паритет с противником, также продолжат работать на поле боя.

"Просто у каждого дрона, у каждого технического решения есть свое применение по уничтожению врага в театре боевых действий, который мы имеем по состоянию на сегодняшний день", – добавил он.

Опираясь на собственный опыт, командир батальона УБпАК проанализировал, какие трудности могут возникнуть на поле боя с применением дронов на оптоволокне:

"Конечно, с такими дронами мы будем иметь определенное ограничение по расстоянию, условно на длину этого провода, который находится в катушке. Какая именно длина, намеренно указывать не буду, чтобы для противника оставалась загадка, где мы его можем достать".

Он добавил, что если обычным дроном можно очень оперативно и быстро обнаруживать противника – подниматься назад-вперед, влево-вправо, то когда позади оптоволоконный провод, по которому передается сигнал, то все маневры должны быть более плавными, ведь остается риск потерять и управление, и видео.

"Поэтому, переподготовка пилотов объективно требует немного времени – опытные пилоты очень быстро их осваивают – и, соответственно, требует немного ресурсов", – сказал военный.

В то же время чем больше дронов на оптоволокне зайдет в украинскую армию на передовую, тем быстрее "путем налета и настрела наши операторы смогут применять их с максимальной эффективностью для уничтожения врага", констатировал Федоренко.

Дроны на оптоволокне

Российские оккупационные войска активно используют на фронте беспилотные летательные аппараты на оптоволокне. На днях лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" говорил о том, что большое количество таких дронов фиксируют на Курском, Кураховском и даже на Запорожском направлениях.

В начале января в Минобороны Украины опубликовали снимки с демонстрационной презентации украинских FPV-дронов на оптоволокне и сообщили, что уже вскоре эти дроны будут поставлять на фронт.

В конце 2024 года глава украинской разведки Кирилл Буданов отмечал, что Украина побеждает в войне дронов. Однако россияне пошли на массовое использование дронов на оптоволокне, и это вызвало определенную проблему из-за невозможности остановить такие БПЛА с помощью средств РЭБ. Поэтому в 2025 году Украина будет активно работать над этим вопросом.

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