Он говорит, что украинское войско должно догонять упущенное.

Войска Российской Федерации активно используют на фронте беспилотные летательные аппараты на оптоволокне.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс". По его словам, очень много таких дронов фиксируют на Курском, Кураховском и даже относительно спокойном Запорожском направлениях.

Военнослужащий говорит, что россияне регулярно получают БПЛА на оптоволокне, тогда как для украинских сил это "что-то недосягаемое". Исключением являются самые результативные подразделения, которые самостоятельно их закупают или собирают:

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"Нужно догонять упущенное и развивать эту тему, потому что у нас не то, что пока государство их не поставляет, нет даже адекватных образцов за нормальную цену".

БПЛА на оптоволокне

В конце прошлого года глава украинской разведки Кирилл Буданов сказал, что массовое использование таких БПЛА захватчиками стало для Украины проблемой. Все потому, что их нельзя остановить с помощью средств РЭБ.

В начале января Министерство обороны показало снимки с демонстрационного показа украинских FPV-дронов на оптоволокне. Сообщалось, что уже вскоре их будут передавать на фронт.

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