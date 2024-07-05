Последнюю партию в количестве 50 автоматических гранатометов калибра 40 мм получили в свое распоряжение 8 бригад ТрО, ведущие боевые действия на разных участках фронта.

Сеть ОККО и фонд "Повернись живим" завершили передачу оружия, которое было закуплено для подразделений территориальной обороны благодаря инициативе "ОКО за ОКО 2. Вооружим ТрО до зубов". Об это сообщается на сайте ОККО.

Последнюю партию, в количестве 50 автоматических гранатометов калибра 40 мм, получили в свое распоряжение 8 бригад ТрО - 103-я, 105-я, 108-я, 109-я, 116-я, 117-я, 121-я и 122-я, воюющие сейчас на разных участках фронта.

Первые 50 гранатометов бойцам теробороны были переданы еще в прошлом году. Кроме того, им было передано 300 минометов и 200 пулеметов. В рамках инициативы всего закуплено 600 единиц оружия на 400 миллионов гривен. На сегодня все оно уже работает на передовой.

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"31 бригада ТрО защищает сегодня Украину. Закупленное нами оружие досталось каждой из них. Мы благодарим военных за мужество и как можно скорее ждем их с победой. А до этого времени продолжаем ежедневно помогать ВСУ. Сейчас, вместе с нашими клиентами и фондом "Повернись живим", мы подходим к экватору уже третьей волны ОКО за ОКО. Мы работаем все вместе для поддержки ДШВ. И каждый водитель, заправляющийся на АЗК нашей сети топливом Pulls, автоматически присоединяется к усилению наших защитников вооружением и техникой", – говорит Васыль Дмытрив, вице-президент по маркетингу ОККО.

"Гранатометы эффективно подходят как для обороны, так и для наступления. Это хорошее, надежное, проверенное временем оружие. Их можно устанавливать на бронетехнику, пикапы или непосредственно в окопе и работать по врагу с переднего края. Гранатометы, пулеметы и минометы – постоянная потребность во всех родах и видах войск, потому что их часто теряют в условиях активных боевых действий. Поэтому фонд при поддержке бизнеса и людей покупает оружие и усиливает силы обороны", — говорит заместитель директора фонда "Повернись живим" Олег Карпенко.

С начала полномасштабной войны сеть ОККО перечислила более 1,8 миллиарда гривен в поддержку ВСУ и гуманитарные нужды украинцев. Обеспечение защитников Украины оружием и техникой является фокусным направлением для компании, поэтому на это направляется большая часть средств. Сейчас в рамках инициативы ОКО по ОКО 3 компания вместе с фондом аккумулирует средства на 10 комплексов разведки и уничтожения

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