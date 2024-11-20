В свое время Российская Федерация отказалась от проекта ракеты РС-26 "Рубеж". Тогда она отложила эту разработку до лучших времен, но после начала полномасштабного вторжения в Украину россияне вернулись к этому вопросу. Ведь ряд ограничений, которые были предоставлены для ракет такого радиуса действия, перестали работать. Россия вышла из таких договоренностей (как и Соединенные штаты).

Если вспомнить последний массированный обстрел Украины, то во многом во время этой атаки Россия применяла ракеты Х-101. Но мы должны помнить, что у них были старые советские двигатели от ракет Х-55. И эти двигатели в те же советские времена выпускала "Мотор Сич".

То есть, здесь стоит вспомнить одну из ключевых проблем Российской Федерации с точки зрения создания ракет и самолетов - это производство двигателей для них.

Так, есть информация, что Россия устанавливает дополнительные мощности на предприятиях, которые ранее изготавливали двигатели. Это свидетельствует о том, что она готовится к масштабированию производственных мощностей. В этом контексте нет ничего удивительного в данных разведки о том, что Россия запросила технологии производства двигателей для крылатых и баллистических ракет у Ирана. Это - еще одно доказательство того, что россияне не способны выполнять определенные задачи. К примеру, можно вспомнить последние испытания их ракеты "Сармат" - она тогда разорвалась еще в пусковой шахте.

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Если же говорить непосредственно о ракете РС-26 "Рубеж", о которой сегодня много упоминали, эта ракета не имеет ничего особенного.

Это не гиперзвуковая ракета, это ракета с баллистической траекторией, которую большое количество наших средств ПВО может уничтожить.

А по вопросу боеголовки, который многих сегодня беспокоил, она может быть как ядерная, так и не ядерная. Однако пока нет никаких четких технических характеристик, нет никаких данных об испытаниях такой ракеты (даже были ли они вообще). Поэтому, если мы и увидим какую-то "новую" российскую ракету, то это будет что-то старое, поднятое со складов: вроде "Пионера" - предшественника "Рубежа". То есть, возможно, россияне попытаются там что-то подкрутить, чтобы оно хотя бы полетело...

Существует ли вообще смысл использовать для ударов по Украине ракету, которая, учитывая ее официальную дальность полета, может бить на расстояние до шести тысяч километров)? Здесь "рентабельно" или "нерентабельно", "рационально" или "нерационально" - перед Россией такой вопрос вообще не стоит. Дело в том, что ракеты Х-101, Х-55, "Калибры" - все они созданы для ударов на расстояние до трех-четырех тысяч километров. Чтобы наносить массированные удары, как недавно, Россия поднимает в небо стратегическую авиацию, которая работает на шесть тысяч километров. То есть, надо понимать, что уже сейчас Россия использует все вооружение, которое у нее есть.

Главная задача россиян - показать всем свою былую "мощь" и нанести как можно больше вреда.

И еще один момент: в то время, когда Россия два с половиной месяца пыталась накопить ракеты, она также наращивала использование беспилотников. То есть, выглядит так, что сейчас Москва пытается как можно больше сэкономить на войне. И, скорее всего, в дальнейшем будет делать ставку, в первую очередь, на БПЛА.

Анатолий Храпчинский, заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт