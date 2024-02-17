ВСУ приходится подпускать врага на расстояние применения БПЛА.

На фронте FPV-дроны заняли серьезную нишу между стрелковым оружием и легкой артиллерией.

Как пояснил "Фокусу" ветеран АТО и ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий, это исходит из средних характеристик БПЛА. Они имеют дальность 5-7 км и способны нести заряд мощностью ручной гранаты.

По его мнению, FPV-дроны неплохо заменяют станковые гранатометы, танковые гранатометы и ПТУР. Однако небольшие БПЛА уже не способны заменить тяжелые минометы.

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"В условиях страшного снарядного голода, который создал Дональд Трамп, в Украине есть дефицит всех трех основных калибров: 155 мм от НАТО, 152 мм советского образца и даже 120 мм мины. Таким образом FPV-дронам пришлось встать в первую линию защиты, а не во вторую, как это было раньше", - рассказал Дикий.

По его словам, украинским военным все чаще приходится подпускать врага на дальность полета дронов. В такой ситуации крайне важна устойчивость беспилотников к противодействию РЭБ.

"Россияне очень гордятся своими системами РЭБ и это связано с историческими причинами. Еще в советские времена стало понятно, что СССР безнадежно отстает в ракетной программе, поэтому акцент делался именно на РЭБ, чтобы снизить точность возможных ударов американцев", - пояснил эксперт.

До недавнего времени вражеские системы РЭБ значительно опережали украинские, но сейчас инженерам ВСУ удалось почти достичь паритета в этой области. Более того, в последнее время продвинулись и украинские системы связи оператора с дроном. Благодаря этому им удается обходить значительное количество "глушилок" оккупантов.

"Дошло до того, что украинцы научили дроны перекочевать с одной частоты на другую, если БПЛА "чувствует", что его глушит российская система РЭБ. И чем дальше, тем больше даже дешевых FPV-дронов оснащаются подобными системами", - подытожил он.

Украинские дроны на фронте

Недавно УНИАН сообщал, что россияне шокированы качеством новых якобы украинских реактивных барражирующих боеприпасов нового типа.

Командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес", воюющий в составе 92-й отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко заявил, россияне отстают от ВСУ в технологиях военных дронов примерно на четыре месяца. Это время нужно использовать на подготовку средств противодействия тем БПЛА, которые будут появляться у врага.

Группа стран-членов НАТО планирует реализовать цель по поставка Украине миллиона дронов.

С тем Зеленский приказал обеспечить ВСУ оружием против вражеских дронов.

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