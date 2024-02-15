Оккупанты постоянно модернизируют свои дроны, говорит он.

Российские захватчики активно используют на фронте беспилотные летательные аппараты, а также постоянно модернизируют собственные модели этого вооружения.

Об этом в интервью Украинской правде рассказал командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко. Он оценивает технологическое развитие российских дронов за время полномасштабной войны как высокоинтенсивное.

"Есть те, которые находятся на вооружении: "Орлан", "Ланцет", "Куб", "Герань"... Несмотря на санкции, они не просто изготавливают их в достаточном количестве, но и постоянно модернизируют. Что касается коптеров гражданского назначения, например, Mavic 3, Mavic 3T, FPV дроны, то они выкупают все, что можно, на 3-4 месяца вперед", - рассказал Федоренко.

Военный отмечает, что оккупанты сбрасывают со своих беспилотников и химические отравляющие вещества - украинские пехотные подразделения уже попадали под такие атаки. Кроме того, российская армия, как и украинская, применяет наземные дроны.

"Если надо довезти боеприпасы на позицию или продовольствие, роботизированная техника это может делать. Она также может забирать раненых, обеспечивать минирование, делать проходы через минные заграждения. У россиян это не является сейчас массированным решением, но они могут устанавливать на наземные дроны пулеметы разного типа или нашпиговывать их взрывчаткой", - добавил он.

Федоренко считает, что "миллиона дронов" все равно будет недостаточно для Сил обороны Украины - в этой войне их нужно гораздо больше.

По его словам, сейчас государство не может закрыть все потребности, поэтому помогать в этом могут маленькие производства, которые имеют доступ к комплектующим и придерживаются четких технических условий. В то же время люди, которые способны собирать беспилотники "дома", могут приобщиться к более серьезным производствам.

Россия применяет химическое оружие на фронте: что известно

Еще в прошлом году в Вооруженных силах сообщали, что российские захватчики сбрасывают с дронов на наши позиции гранаты с хлорпикрином.

Осенью Deep State написал, что это химическое вещество в очередной раз применили против украинского войска, на этот раз на двух направлениях - Бахмутском и Сватовском.

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