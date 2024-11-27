Новая бронемашина имеет автоматическую коробку передач и оснащена крупнокалиберным пулеметом.

Парк отечественной военной техники пополнили бронетранспортеры Oncilla-Shturm, которые предназначены для выполнения широкого спектра боевых задач.

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, бронемашина кодифицирована и допущена к эксплуатации. Бронетранспортер вмещает трех членов экипажа и шестерых стрелков. Машина оснащена автоматической коробкой передач и мощным турбодизельным двигателем, которые в сочетании придают бронетранспортеру хорошие ходовые и скоростные характеристики. Запаса топлива хватает на более 700 км пути.

Броня и конструктивная особенность Oncilla-Shturm обеспечивают защиту экипажа и десанта при обстреле из стрелкового оружия, обломков и наезда на взрывоопасные предметы.

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Стандартное оборудование бронетранспортера включает автоматическую систему подкачки шин, гидравлический усилитель руля, систему кондиционирования воздуха с дополнительной функцией обогрева, автоматическую систему пожаротушения, фильтровентиляционную систему, лебедку. Вооружение - дистанционно управляемый боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом. Бронетранспортер может изготавливаться в нескольких модификациях.

По словам заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова, отечественная бронемашина Oncilla-Shturm демонстрирует прогресс Украины в создании техники, отвечающей современным потребностям поля боя:

"Ее надежность и функциональность позволяют нашим военным выполнять боевые задачи в условиях высокой сложности, обеспечивая защиту личного состава и эффективность операций".

Новости Украины в центре внимания - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, на днях стало известно, что к эксплуатации в войсках Сил обороны Украины допущен многофункциональный вездеход-амфибия Argo Aurora. Мощности этой машины хватит, чтобы перевозить до полутонны груза.

В украинской армии широко внедряют различные инновационные разработки. В частности, в октябре в Украине провели демонстрационные испытания новых разработок - роев дронов и управляемых боеприпасов.

В начале ноября вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что технику Сил обороны Украины на фронте пополнят, в частности, новые роботизированные комплексы "Таракан 2К", "Таракан 200", а также "Ураган" и "Танчик".

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