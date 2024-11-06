Они помогут в эвакуации бойцов, подвозе провизии, минировании и разведке.

Технику Сил обороны Украины на фронте пополнят новые роботизированные комплексы "Таракан 2К", "Таракан 200", а также "Буревий" и "Танчик". Об этом в Telegram сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что эти разработки уже прошли необходимую кодификацию.

Как подчеркнул Федоров, государство может закупать и поставлять на фронт только кодифицированные разработки, то есть те, что соответствуют стандартам НАТО. Одна из задач кластера оборонных технологий Brave1 - помогать производителям доводить разработки до готовности. Сейчас у Brave1 уже более 220 кодифицированных разработок.

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По его информации, "Таракан 2К" легко адаптируется под различные задачи - от логистических до разведывательных. Имеет достаточно простую конструкцию и работает на коротком рейндже - до 20 км. Его стоимость составляет всего 3 тысячи долларов.

"Таракан 200" по характеристикам похож на "Таракан 2К", но рассчитан на большую нагрузку - до 200 кг. В логистике может заменить от 2 до 8 человек, отметил Федоров.

Министр рассказал, что "Танчик" выдерживает нагрузку до 500 кг и выполняет различные миссии - разведывательные, диверсионные, эвакуационные и атакующие, логистические, а "Буревий" помогает в логистике особо тяжелых предметов и эвакуации бойцов.

"Каждая из этих разработок может спасти не одну жизнь. Роботы эвакуируют бойцов, подвозят провизию, размещают и минируют, заменяют военных, чтобы те не становились живой целью для вражеских беспилотников", - отметил Федоров.

Чиновник, ссылаясь на данные Генштаба, добавил, что благодаря роботизированным подразделениям, потери украинских военных уменьшились на 30%.

"Это война технологий, и чем больше их на фронте, тем большее у нас преимущество", - заявил Федоров.

Другие инновационные разработки для армии

В октябре в Украине провели демонстрационные испытания новых разработок - роев дронов и управляемых боеприпасов.

Свои работы представили 17 команд производителей, решения были на разных стадиях готовности и показывали разные подходы к решению задач.

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