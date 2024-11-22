Он не только передвигается по местности со сложным рельефом, но и может перевозить до полутонны груза.

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в войсках многофункциональный вездеход-амфибию Argo Aurora. Об этом сообщает пресс-служба оборонного министерства Украины.

Отмечается, что эта машина рассчитана на использование в экстремальных условиях.

"Четырехосное транспортное средство можно использовать для передвижения по местности со сложным рельефом. Оно позволяет уверенно двигаться по сыпучим грунтам, крутым склонам, густым подлеском. Вездеход также преодолевает водные препятствия и заболоченные участки местности", - сказано в сообщении.

Видео дня

Также в Минобороны отмечают, что мощности этой машины хватит, чтобы перевозить до полутонны груза.

Уникальный отечественный вездеход разрешили поставлять ВСУ

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2024 года в Минобороны Украины кодифицировали и допустили к использованию в подразделениях ВСУ украинский вездеход-амфибию "ТАХА", который в самом ведомстве назвали "уникальным".

Отмечалось, что "ТАХА" давит шинами на поверхность слабее, чем нога человека". Он может двигаться по сыпучим и нестабильным грунтам, а также его можно использовать в заболоченной местности, в условиях глубокого снега и даже при выезде из воды на лед.

"ТАХА" может разворачиваться на месте, он может Одной заправки должно хватить, чтобы работать более двух суток.

Вас также могут заинтересовать новости: