В частности это связано с обучением украинских пилотов на этих самолетах.

Украина, вероятно, не будет иметь полной эскадрильи истребителей F-16 до конца 2024 года. Скорее всего, такое количество самолетов Киев сможет получить к весне или лету 2025 года. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Это связано с тем, что США меняют подготовку украинских пилотов F-16 на молодых курсантов с опытных военнослужащих ВВС. Поэтому это решение может перенести сроки, когда Украина получит полную эскадрилью таких истребителей.

Американские чиновники объяснили для WSJ, что такое направление начали из-за дефицита опытных украинских пилотов, которые знают английский язык и которых можно было бы отправить на фронт.

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Особенности подготовки украинских пилотов на F-16

В издании добавили, что в течение последнего года США вместе с партнерами учили украинских пилотов управлять F-16 в трех разных местах, а именно:

база Национальной гвардии Моррис Эйр в Аризоне,

датская военная авиабаза в Скридструпе,

учебный центр в Фетеште в Румынии.

В материале подчеркнули, что по состоянию на сейчас обучение прошли более 10 пилотов, 11 из которых уже летают в Украине.

В то же время источники издания сообщают, что Украина, вероятно, не будет иметь полной эскадрильи F-16 (20 самолетов и 40 пилотов) до весны или лета следующего года.

Кроме того, в WSJ отметили, что США ускорили курс подготовки украинских пилотов до шести-девяти месяцев, сосредоточив внимание в первую очередь на противовоздушной обороне.

"Украинские чиновники уже несколько месяцев утверждают, что ускоренная подготовка необходима из-за экзистенциальной угрозы, с которой сталкивается их страна. Они говорят, что им нужны пилоты, подготовленные как можно быстрее, и настаивают на том, чтобы США открыли дополнительные места в программе", - добавили в материале.

С какими еще трудностями сталкиваются пилоты во время обучения

Несмотря на проблемы с английским языком, американские инструкторы также обнаружили, что некоторые украинские пилоты, которые имели опыт полетов на истребителях МиГ, не соглашались с методами обучения США, рассказали для издания два человека, которые знакомы с этим вопросом.

"По словам людей, знакомых с этим вопросом, такая динамика отражает частую напряженность в вопросах подготовки вооружений между инструкторами НАТО, которые имеют установленный способ работы, и украинцами, которые сталкиваются с насущными потребностями в войне против России и часто имеют больше боевого опыта, чем их западные инструкторы", - объяснили в издании.

Также один из западных чиновников сообщил, что некоторые пилоты, которые начали обучение в Дании, провалили программу.

F-16 для Украины - последние новости

Ранее авиационный эксперт Константин Криволап рассказал, сколько самолетов F-16 уже получила Украина от союзников. Он отметил, что по официальным данным 8 украинских пилотов прошли обучение на самолетах у F-16, еще 12 - в Аризоне, США.

Также издание Business Insider писало, что Украине может не хватить пилотов для самолетов F-16. Таким образом страна будет иметь больше самолетов, чем пилотов, которые смогут поднять их в небо.

"Многие люди думают: "О, просто дайте им оборудование, и все будет хорошо". Но это не так". Оборудование - это лишь часть того, что нужно для создания истребительного флота", - отметил аналитик корпорации RAND Майкл Бонерт.

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