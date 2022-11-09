У государства нет для этого достаточных запасов.

Израиль не может поставлять системы противовоздушной обороны Украине для защиты от российской агрессии. У государства нет для этого запасов, а нарастить производство техники не получится из-за отсутствия достаточных мощностей.

Как передает портал ВВС, такое заявление сделал министр обороны Израиля Бенни Ганц. Ранее в государстве всегда ссылались на желание сохранить нейтралитет в войне России против Украины. А отсутствие дополнительных мощностей впервые озвучено в качестве причины, почему страна не может снабжать ВСУ системами ПВО.

"Очевидно, что даже если мы решим изменить нашу политику [по поставкам вооружения Украине], невозможно опустошить наши запасы систем ПВО. Мы каждый день проверяем, что может быть сделано и как мы можем расширить нашу помощь, но мы не должны забывать, что за Украиной стоит НАТО", — сообщил Ганц.

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Позиция Израиля насчет войны России против Украины

По данным New York Times, Израиль предоставил Украине некоторые разведывательные данные, которые помогли в борьбе с иранскими дронами-камикадзе.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц в разговоре со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым 24 октября пообещал помочь нашей стране. Однако передача систем ПВО исключалась.

Через два дня президент Владимир Зеленский подтвердил сотрудничество разведок Украины и Израиля в направлении борьбы с беспилотниками Ирана.

Президент Израиля Ицхак Герцог сообщил, что у его страны нет экспортных версий некоторых видов оружия. И если враг захватит технику на поле боя, то сможет получить доступ к секретным технологиям государства.

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