Утром Рютте посетил Стену памяти в украинской столице, где возложил венок, позже он встретится с украинским президентом.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прибыл с визитом в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщило издание NOS. Отмечается, что сегодня утром Рютте посетил Стену памяти в украинской столице, где возложил венок. Позже сегодня он посетит Зеленского. Последний раз премьер-министр посещал Киев и деоккупированную Киевщину в июле прошлого года.

Сообщается, что вместе с Рютте в Украину приехала министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лиесье Шрайнемахер.

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Планируется, что после встречи с Зеленским Рютте и Шрайнемахер посетят премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Они также съездят на поврежденный энергетический объект.

Помощь Украине от Нидерландов

Как сообщал УНИАН, в этом году правительство Нидерландов запланировало потратить на помощь Украине 2,5 млрд евро.

Кроме того, Нидерланды вместе с Германией и Данией закупят для Украины по меньшей мере 100 танков Leopard 1A5, произведенных в 1980-х годах, однако они еще могут нуждаться в ремонте.

Недавно издание WELT сообщило, что Нидерланды и Дания не будут передавать Украине танки Leopard 2.

А на днях в Министерстве обороны Нидерландов анонсировало передачу Украине 20 тысяч снарядов для этих танков.

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