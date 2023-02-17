Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прибыл с визитом в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщило издание NOS. Отмечается, что сегодня утром Рютте посетил Стену памяти в украинской столице, где возложил венок. Позже сегодня он посетит Зеленского. Последний раз премьер-министр посещал Киев и деоккупированную Киевщину в июле прошлого года.
Сообщается, что вместе с Рютте в Украину приехала министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лиесье Шрайнемахер.
Планируется, что после встречи с Зеленским Рютте и Шрайнемахер посетят премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Они также съездят на поврежденный энергетический объект.
Помощь Украине от Нидерландов
Как сообщал УНИАН, в этом году правительство Нидерландов запланировало потратить на помощь Украине 2,5 млрд евро.
Кроме того, Нидерланды вместе с Германией и Данией закупят для Украины по меньшей мере 100 танков Leopard 1A5, произведенных в 1980-х годах, однако они еще могут нуждаться в ремонте.
Недавно издание WELT сообщило, что Нидерланды и Дания не будут передавать Украине танки Leopard 2.
А на днях в Министерстве обороны Нидерландов анонсировало передачу Украине 20 тысяч снарядов для этих танков.