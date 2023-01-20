Такой сценарий требует разрешения Германии.

Нидерланды хотят оплатить танки Leopard для отправки в Украину в рамках коалиции европейских союзников и НАТО.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен напомнила, что страна ранее таким образом оплачивала отправку советских танков Т-72 из Чехии и это может сработать для Leopard, пишет Bloomberg.

"Это то, что мы готовы сделать", - сказала она.

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По словам Оллонгрен, Польша и Финляндия также готовы отправить в Украину танки Leopard в составе коалиции. Однако такой сценарий требует разрешения Берлина.

"Мы все ждем услышать позицию Германии относительно этого, но я сторонник того, чтобы попытаться найти решение и отправить танки в Украину", - подытожила министр.

Передача танков Leopard Украине

Как ранее сообщал УНИАН, Германия отказывается передавать танки и не дает "зеленый свет" для других стран для поставок своей техники другим государствам. Однако, в Минобороны Литвы спрогнозировали, что Украина может получить сотни танков после "Рамштайна".

19 января в Бундестаге не поддержали предложение консерваторов проголосовать за поставки танков Leopard в Украину.

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