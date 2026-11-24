Вадефуль уверен, что к этому российское руководство явно не готово.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль назвал призывы России вернуться к системе европейской безопасности, существовавшей до 1997 года, несерьезными, мотивируя это тем, что по такой логике Москва должна была бы вернуть Украине оккупированный Крым и территории на востоке, к чему российское руководство явно не готово. Об этом он заявил во время пленарного заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине, пишет Укринформ.

"Конечно, это было несерьезно, когда Путин говорил о возвращении к ситуации 1997 года, ведь это означало бы для него необходимость вернуть все ныне захваченные территории Украины на востоке и Крым. Так действительно ли в России есть готовность это сделать? Я так не думаю. Поэтому давайте будем серьезными", – сказал Вадефуль.

По его словам, у Европы уже есть сформированная архитектура безопасности, основы которой заложены в Хельсинкском заключительном акте 1975 года, Парижской хартии и Будапештском меморандуме. Россия, отметил он, должна соблюдать эти правовые рамки, которые сама подписала.

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Вадефуль также пояснил, что из-за нынешней политики Москвы европейские государства будут вынуждены обеспечивать собственную безопасность в условиях противостояния с Россией.

"К сожалению, мы должны признать, что мир и стабильность в Европе мы сможем обеспечить только вопреки России, а не вместе с ней. Это наш трезвый анализ", – подчеркнул министр и добавил, что именно поэтому государства НАТО должны укреплять Альянс и собственный оборонный потенциал.

Также Вадефуль прокомментировал российские провокации в Польше и заверил в готовности союзников защищать свою территорию.

"Мы всегда будем защищать каждый сантиметр территории НАТО. Это абсолютно понятно. Поэтому, господин Путин, не заблуждайтесь. Мы – оборонительный Альянс, но мы готовы защищать себя, наши страны и наш Альянс", – сказал глава МИД Германии.

Чего требует Путин

Как сообщал УНИАН, недавно Путин выдвинул Украине и НАТО старые ультиматумы. В частности, Кремль хочет ограничить военное присутствие НАТО в Восточной Европе, запретить Украине вступать в Альянс и сократить украинскую армию.

В частности, Россия требует, чтобы НАТО сократило военное присутствие до уровня 1997 года – до начала расширения Альянса на восток. Это означало бы, что государства, присоединившиеся к блоку после этой даты, в частности Польша, Венгрия, Чехия и страны Балтии, больше не могли бы размещать на своей территории войска и вооружение Альянса.

Отдельный блок российских требований касается непосредственно Украины. Москва настаивает не только на отказе Киева от членства в НАТО, но и на лишении Украины возможности участвовать в политике коллективной безопасности и обороны ЕС, даже если страна станет членом блока.

Кроме того, Россия хочет добиться ограничения численности украинских вооруженных сил и количества вооружения, прекращения всех западных поставок военной техники и оружия, а также запрета на размещение иностранных войск и военных объектов на украинской территории.

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