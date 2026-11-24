В Германии выросло число граждан, выступающих против оказания Украине военной помощи. В настоящее время такую позицию поддерживают 53% опрошенных, тогда как год назад их было 39%. В то же время большинство немцев по-прежнему считают Россию военной угрозой. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Forsa, проведенного в сентябре по заказу Фонда Кербера, передает Bloomberg.
Согласно исследованию, примерно 53% респондентов считают, что Германия больше не должна предоставлять Украине военное финансирование. Год назад такого мнения придерживались 39% опрошенных.
Особенно сильное неприятие военной поддержки Украины наблюдается среди избирателей ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдН"), которая является крупнейшей оппозиционной политической силой страны и лидирует в национальных опросах.
Лишь 11% сторонников этой партии поддерживают военную помощь Украине. В то же время 75% выступают за нормализацию отношений с Россией.
Заметная разница наблюдается и между регионами Германии. В восточной части страны военную помощь Украине поддерживают лишь 31% респондентов. В западной Германии этот показатель составляет 48%.
Большинство немцев считают Россию военной угрозой
Несмотря на снижение поддержки военной помощи Украине, отношение немцев к России не стало более благосклонным.
По результатам опроса, 82% респондентов считают Россию военной угрозой.
Кроме того, шестеро из десяти опрошенных убеждены, что Германия и Европа делают недостаточно для продвижения мирных переговоров между Россией и Украиной.
Немцы хотят нейтралитета в противостоянии США и Китая
Опрос также зафиксировал изменения в отношении граждан Германии к Китаю и США. Негативно влияние Китая оценивают 43% респондентов. Год назад этот показатель составлял 50%. В то же время примерно половина опрошенных считают влияние Пекина нейтральным.
Подавляющее большинство – 83% – убеждены, что Германия должна оставаться нейтральной в соперничестве между Китаем и США.
Лишь 15% выступают за то, чтобы Берлин встал на сторону Вашингтона. При этом 61% респондентов заявили, что "западного" альянса между Европой и США больше не существует.
Помощь Украине от Германии – последние новости
Как сообщал УНИАН, Германия совместно с Норвегией профинансирует пакет военной помощи Украине, ориентированный на ракеты PAC-2 и PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot.
Речь идет о новом пакете военной помощи Украине в рамках программы PURL по закупке американского вооружения, на который Берлин выделит $300 млн.
Ранее министр обороны страны Борис Писториус отмечал, что Германия не может передавать Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, поскольку это создает угрозу критического ослабления ее собственной системы ПВО.