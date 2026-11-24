Геологи проверили сотни скважин и составили карту.

Под чешской землей скрывается богатство, об истинной ценности которого долгое время говорили мало. Специалисты уже исследовали сотни точек по всей стране и выяснили, где его больше всего, а в одном из городов даже готовятся использовать его на практике, пишет PoznatSvět

Больше всего внимания, по данным журналистов, привлекает север Чехии. Там готовят проект, способный заметно изменить жизнь тысяч местных жителей. Похожие запасы есть и в других частях страны, однако, чтобы до них добраться, нужны сложные исследования и современные технологии.

Речь идет о геотермальной энергии – природном тепле, которое накапливается в горных породах на глубине нескольких километров. В будущем оно способно обогревать дома, школы, больницы и даже целые города. При этом, в отличие от угля или газа, получение такой энергии не требует сжигания топлива.

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Это тепло идет непосредственно из недр Земли, и на достаточной глубине оно есть круглый год. По данным Чешской геологической службы, с каждым километром вглубь температура под Чехией растет в среднем примерно на 25 °C. Поэтому в некоторых районах породы на глубине нескольких километров могут разогреваться свыше 100 °C.

Геологи использовали для составления карты данные с 362 глубоких скважин, расположенных по всей стране. На этой основе специалисты высчитали, какой может быть температура пород вплоть до глубины пяти километров. Исследование показало, что условия в разных уголках Чехии отличаются. Главную роль, по словам ученых, играют строение недр, состав пород и то, сколько тепла поступает из глубин планеты.

Город, который хочет брать тепло из-под земли

В городе Литомержице на севере Чехии готовятся добывать геотермальное тепло из-под земли для отопления домов. В рамках проекта SYNERGYS ученые планируют пробурить скважины глубиной 3,5–4 километра, где температура горных пород достигает около 100 °C.

Параллельно проект уже перешел к практической реализации другой технологии: в феврале 2026 года специалисты начали создавать неглубокое подземное хранилище. Оно будет работать как тепловой аккумулятор – накапливать излишки энергии, например отработанное тепло заводов, чтобы отдавать его в отопительный сезон.

Полученное из недр тепло планируют подавать непосредственно в действующую сеть централизованного отопления. Для жителей многоэтажек изменится только источник энергии, а батареи и трубы в квартирах останутся прежними. Главным преимуществом такого подхода является круглогодичная стабильность, ведь, в отличие от солнца или ветра, подземное тепло не зависит от погоды.

Почему сокровище до сих пор лежит под землей

В то же время масштабный запуск технологии сдерживают технические сложности и стоимость работ, которая достигает сотен миллионов. Сейчас ученые исследуют напряжение в горных породах и проверяют геологические риски, чтобы спроектировать безопасный теплообменник, а реальную мощность системы покажут только практические испытания.

Между тем Чешская геологическая служба уже открыла для всех желающих доступ к интерактивным картам, на которых можно посмотреть прогнозируемую температуру пород в любом районе страны на глубине от 400 до 5000 метров.

Открытие новых месторождений

Напомним, что Китай пробурил скважину глубиной 5770 метров сквозь вулканическую породу под дном Бохайского моря у северо-восточного побережья страны и обнаружил новое газовое месторождение. Во время испытаний она давала около 800 тысяч кубометров газа в сутки, а в государственной компании CNOOC считают, что в регионе может быть до триллиона кубометров газа.

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