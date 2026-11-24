Женщина рассказала, почему почти не выходит из дома, как устроила быт в горах и что помогает ей справляться с одиночеством.

В Карпатах живет 91-летняя Анна, которая осталась одна в отдаленном высокогорном поселении. Рядом с ее домом нет соседей, а повседневная жизнь женщины проходит среди домашних дел, молитвы и соблюдения поста. Историю пенсионерки показали в документальном фильме на YouTube.

Анна родилась в 1935 году. В прошлом она получила образование и работала на местном производстве: была лаборанткой-аналитиком и бухгалтером. Теперь вся ее жизнь сосредоточена вокруг собственного дома и хозяйства посреди гор.

Почему 91-летняя Анна не хочет покидать свою горную хижину

В документальном фильме женщина рассказывает, что в последние два года ей стало сложнее передвигаться самостоятельно. Она признается, что не решается далеко уходить от дома, поскольку боится упасть.

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"Я не хочу идти одна и где-то упасть", – объясняет пенсионерка.

Анна также почти не интересуется новостями и событиями за пределами своего поселения. По ее словам, она не следит за тем, что происходит в мире:

"Я сегодня не включала телевизор, не знаю, что происходит".

Раньше в высокогорном поселении жило гораздо больше людей. Однако со временем они покинули горные дома и переселились в долины, где жизнь проще.

Анна объясняет, что жизнь в высокогорье требует значительных физических усилий, ведь практически все приходится переносить собственными силами:

"Здесь жило много людей, но все они спустились с гор. Не хотят быть в горах, потому что это слишком тяжело. Приходится все нести на своих плечах".

Как проходят будни 91-летней жительницы Карпат

Несмотря на одиночество и сложные бытовые условия, Анна придерживается привычного распорядка дня. В документальном фильме показали, как пенсионерка набирает воду из источника, занимается домашними делами и готовит еду.

Среди блюд, которые она готовит, – постный паштет из фасоли и молочная сыворотка.

Важное место в жизни женщины занимают вера, молитва и соблюдение поста. Именно вокруг этих повседневных привычек и домашнего труда проходят ее дни в отдаленном горном жилище.

Другие интересные новости о жизни в селе

Ранее УНИАН рассказывал, как украинка переехала из Киева в деревню и через несколько месяцев проживания на новом месте рассказала, пожалела ли она об этом решении.

Первым плюсом она назвала постоянное наличие тепла в доме. При этом Оксана поделилась, что у них есть несколько источников для обогрева жилища. Оксана добавила, что в селе невероятно красивые рассветы и закаты.

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