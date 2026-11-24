В результате российского удара были повреждены жилые дома, автомобили и объект транспортной инфраструктуры. Среди раненых – двое детей, одна женщина находится в тяжелом состоянии.

Российские войска во вторник, 24 ноября, нанесли удары по Запорожью. В результате атаки разрушен частный жилой дом, частично уничтожена пятиэтажка, повреждены другие здания и транспортная инфраструктура. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

"Враг нанес удары по городу. Разрушен частный жилой дом, частично разрушена пятиэтажка. Повреждены многоэтажные и частные дома, автомобили, объект транспортной инфраструктуры", – написал он.

По словам Семикина, в результате российской атаки погибли два человека, еще 22 получили ранения.

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Среди пострадавших – двое детей в возрасте 6 и 16 лет. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Одна из раненых женщин находится в тяжелом состоянии. Она получила минно-взрывную и черепно-мозговую травмы.

Обновлено в 07:26. Глава Совета обороны Запорожской области Иван Федоров уточнил, что количество раненых из-за вражеской атаки возросло до 30 человек. Среди них младенец, 6-летний мальчик и 16-летняя девочка.

Атаки на Украину – последние новости

Напомним, вчера в Шевченковском районе Киева, в центре города, в результате падения обломков горит автомобиль, есть пострадавшие.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время российские оккупанты применяют тактику уничтожения сетей и линий электропередач. По его словам, враг пытается отрезать от источников энергии Одессу, Одесскую и Днепропетровскую области.

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