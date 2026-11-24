Российские войска во вторник, 24 ноября, нанесли удары по Запорожью. В результате атаки разрушен частный жилой дом, частично уничтожена пятиэтажка, повреждены другие здания и транспортная инфраструктура. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.
"Враг нанес удары по городу. Разрушен частный жилой дом, частично разрушена пятиэтажка. Повреждены многоэтажные и частные дома, автомобили, объект транспортной инфраструктуры", – написал он.
По словам Семикина, в результате российской атаки погибли два человека, еще 22 получили ранения.
Среди пострадавших – двое детей в возрасте 6 и 16 лет. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Одна из раненых женщин находится в тяжелом состоянии. Она получила минно-взрывную и черепно-мозговую травмы.
Обновлено в 07:26. Глава Совета обороны Запорожской области Иван Федоров уточнил, что количество раненых из-за вражеской атаки возросло до 30 человек. Среди них младенец, 6-летний мальчик и 16-летняя девочка.
Атаки на Украину – последние новости
Напомним, вчера в Шевченковском районе Киева, в центре города, в результате падения обломков горит автомобиль, есть пострадавшие.
Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время российские оккупанты применяют тактику уничтожения сетей и линий электропередач. По его словам, враг пытается отрезать от источников энергии Одессу, Одесскую и Днепропетровскую области.