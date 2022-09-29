Украинский посол США отметила, что ограничений в использовании оружия по оккупированным территориям нет.

Договоренность Украины и США о неприменении американского оружия для ударов по территории РФ касается только реактивных артиллерийских систем HIMARS, а не всех типов поставленного вооружения.

Об этом рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью "Европейской правде".

Маркарова прокомментировала заявление министра обороны Алексея Резникова об обязательстве Украины не использовать западное вооружение для ударов по территории России. На уточняющий вопрос, распространяется ли ограничение только на системы HIMARS, или вообще на все американское оружие, Маркарова сказала, что "это касается именно HIMARS".

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В августе министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина обязалась не использовать западное оружие по территории России, а вот в отношении временно оккупированного Крыма таких ограничений нет.

"У нас есть договоренности с Соединенными Штатами, что мы не будем использовать оружие, поставленное нам Соединенными Штатами и партнерами, по территории Российской Федерации. Но если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где находится враг, то, соответственно, у нас таких ограничений нет", - заявлял министр.

Маркарова также подтвердила, что Соединенные Штаты не устанавливали никаких ограничений по ударам Украины с использованием американского оружия по территории Крыма.

Использование американского оружия в Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не против, чтобы Украина использовала предоставлено западное вооружение для возвращения территорий, где РФ организовала так называемые референдумы.

По его словам, вооружение, которое США и ряд других стран поставляют Украине, было очень эффективно использовано для возвращения территорий - в частности, недавно на северо-востоке, но также и на юге.

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