Марк Рютте заявил о готовности Альянса защищаться от угроз в космосе, а Фридрих Мерц предупредил об опасном уровне эскалации со стороны Москвы.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс будет защищаться от любых угроз в космосе. Его заявление прозвучало после сообщений немецких СМИ о возможной подготовке России к запуску спутника с ядерной боеголовкой, который может представлять опасность для других космических аппаратов, сообщает BBC.

По данным немецких СМИ, в этом месяце страны НАТО получили разведывательные отчеты о возможном запуске российского спутника в течение следующих 60 дней.

Отвечая на вопросы журналистов об этих сообщениях, Рютте подчеркнул, что НАТО готово реагировать на угрозы, в том числе и в космической сфере.

Видео дня

"Мы всегда будем защищать каждый сантиметр территории НАТО, и это включает обеспечение нашей безопасности, когда речь идет о космическом элементе", – заявил генсек Альянса.

Он также отметил, что у НАТО есть различные варианты реагирования на потенциальные угрозы.

"Когда речь идет о военной сфере, мы всегда будем проводить оценку наших возможностей сдерживания и обороны и вносить изменения там, где это необходимо", – сказал Рютте во время пресс-конференции в Берлине.

Что известно о российском спутнике с ядерной боеголовкой

По информации немецких телеканалов NDR и WDR, а также газеты Süddeutsche Zeitung, которые ссылаются на анонимные источники в военных и разведывательных структурах Германии, российский спутник носит название "Спутник-С" и якобы оснащен ядерной боеголовкой.

Ее могут использовать для нарушения работы или уничтожения других спутников, в частности тех, которые обеспечивают связь и наблюдение.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, находившийся рядом с Рютте во время пресс-конференции, не подтвердил и не опроверг информацию о планах России. Однако он заявил, что эти сообщения свидетельствуют об уровне эскалации, к которому Москва готова прибегнуть.

"Сообщения о том, что Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе, не являются новыми, однако они остаются не менее шокирующими", – сказал Мерц.

Пресс-секретарь немецкого правительства также не стал ни подтверждать, ни опровергать эти данные, но заверил, что власти относятся к ним "очень серьезно". В то же время он предостерег от чрезмерной нервозности из-за гипотетических опасностей.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не видел последних сообщений о возможном запуске российского спутника. В то же время он отверг информацию, основанную на ссылках на неизвестные источники, назвав ее едва ли заслуживающей серьезного внимания.

Вас также могут заинтересовать новости: