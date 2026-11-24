Польские военные имели разрешение на его уничтожение, однако решили не сбивать цель из-за угрозы для гражданского населения.

В ночь на 24 ноября российский беспилотник нарушил воздушное пространство Польши во время массированной атаки РФ на западные области Украины. Польские военные контролировали ситуацию и имели разрешение на уничтожение объекта, однако в итоге решили не открывать огонь из-за риска для гражданского населения. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Сначала в военном командовании заявили, что из-за российских ударов по украинской территории Польша задействовала силы и средства противовоздушной обороны.

"В связи с ударами Российской Федерации по объектам на территории Украины, нанесёнными с применением средств воздушного нападения, были задействованы соответствующие силы и средства системы противовоздушной обороны Польши", – говорится в сообщении.

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Там подчеркнули, что такие меры носят превентивный характер и направлены на защиту польского воздушного пространства, в частности в районах, граничащих с зонами, находящимися под угрозой.

Почему польские военные не сбили российский беспилотник

Впоследствии Оперативное командование уточнило, что во время российской атаки на западные области Украины один из беспилотников нарушил воздушное пространство Польши.

По информации военных, ситуацию постоянно контролировали, а на уничтожение объекта даже дали разрешение. Однако после того, как беспилотник изменил курс на восточное направление, было решено не применять оружие.

В командовании пояснили, что сбивание могло создать опасность для гражданского населения и привести к нежелательным последствиям.

"После изменения курса беспилотного летательного аппарата на восточное направление, учитывая потенциальную угрозу для гражданского населения и возможные последствия сбивания объекта, было принято решение воздержаться от применения вооружения в связи с существующим риском нанесения ущерба", – сообщили польские военные.

Российские воздушные цели над Польшей – последние инциденты

Как сообщал УНИАН, в пятницу российские ракеты и беспилотник нарушили воздушное пространство Польши и упали на юго-востоке страны. Поляки обвинили Москву в преднамеренной "провокации".

Ранее УНИАН сообщал, что российская ракета Х-101, упавшая в селе Новый Липовец в Люблинском воеводстве, была изготовлена в октябре-ноябре 2026 года. Прокурор Анджей Боронь из Окружной прокуратуры в Люблине отметил, что после осмотра места падения обломков ракеты следователи выяснили не только, когда она была изготовлена, но и на каком заводе. По словам Бороня, ракета взорвалась в воздухе, поэтому площадь разлета обломков довольно велика – до нескольких километров.

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