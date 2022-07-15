Также он прокомментировал, возможно ли сухопутное наступление с территории Беларуси.

Украина обязалась не использовать высокоточное американское оружие, включая HIMARS, по объектам на территории Российской Федерации.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на слова главы Минобороны Алексея Резникова в интервью BBC.

"Это правда, я этого не скрываю. Мы брали обязательство, что высокоточное оружие мы не будем использовать по российским объектам на территории Российской Федерации. Мы везде это доказали, даже я лично сделал это письмом на имя моего коллеги - руководителя Пентагона, - что мы будем использовать американское оружие для сдерживания врага и деоккупации временно оккупированных земель только на территории Украины", - рассказал министр.

По его словам, у него спросили, распространяется ли запрет на Крым.

"Он у меня спросил то же самое. Я сказал, что у нас достаточно стратегических объектов на оккупированных россиянами украинских территориях. На что он мне ответил: мы тебя поняли", - добавил Резников.

Также он прокомментировал, возможно ли сухопутное наступление с территории Беларуси.

"Я уже делал прогноз о том, что я не верил, что может быть бомбардировка русскими, и, к сожалению, я ошибся. Поэтому все возможно, риск такой есть. Но я надеюсь, что в этот отрезок времени - нет, такого риска нет", - заявил Резников.

Напомним, ранее в России началась паника из-за эффективности HIMARS. По словам военного эксперта Сергея Кузана, больше никто в мире не купит российские противоракетные системы, ведь ни С-300, ни С-400 не способны перехватывать HIMARS.

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