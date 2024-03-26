Катков отметил, что эта ракета поразила цель, которая находилась в одном из самых защищенных объектов с точки зрения ПВО.

Украина могла модернизировать ракету "Нептун", которой била, в частности, по украденному россиянами БДК "Константин Ольшанский". Об этом сказал военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков.

Такое заявление прозвучало в эфире телеканала "Эспрессо". Катков отметил, что дальность модернизированной ракеты "Нептун" стала несколько больше той, о которой официально заявляли в 2021 году.

"В Крыму был поражен захваченный россиянами в 2014 году БДК "Константин Ольшанский", который уже 9 лет находился в бухте Севастополя. Это говорит о том, что ракету "Нептун" модернизировали. Если брать версию "Нептуна" 2021 года, то было известно, что его радиолокационная головка самонаведения может различать только группы целей. То есть это классическая противокорабельная ракета, которая должна поражать корабли, находящиеся в море. Тогда возможно было запрограммировать ракету на поражение большого, маленького или среднего типа корабля", – рассказал он.

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При этом Катков отметил, что эта ракета поразила цель, которая находилась в одном из самых защищенных объектов. Корабль стоял у причала в бухте оккупированного Севастополя.

По словам эксперта, сама атака по Крыму 24 марта была комбинированной. Тогда были применены различные средства поражения, в том числе и крылатые ракеты.

"Одновременно поражались различные крупные десантные корабли ЧФ РФ. Был поражен разведывательный корабль "Иван Хурс". Среди этого перечня различных кораблей, которые подверглись атаке, есть БДК "Константин Ольшанский". Мы видим, что ракеты успешно атаковали различные цели. Стоит отметить, что "Нептун" смог поразить цель, которая находилась у причала в бухте Севастополя и является наиболее защищенным объектом с точки зрения ПВО РФ. То есть можем говорить о том, что "Нептун" был глобально модернизирован. Очевидно, дальность модернизированной ракеты "Нептун" стала несколько больше официально объявленной в 2021 году", – констатировал Олег Катков.

Удар по БДК "Костянин Ольшанский": что известно

Во время атаки на оккупированный Севастополь Украина поразила корабль "Константин Ольшанский". Сейчас он небоеспособен, сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, этот корабль на самом деле является украинским, но в 2014 году был захвачен российскими оккупантами. 9 лет он стоял в Севастопольской бухте и его разбирали на запчасти. Однако когда россияне поняли, что у них "заканчиваются" большие десантные корабли проекта 775, было принято решение его восстановить.

Поскольку враг намеревался использовать этот корабль в войне против Украины, было принято решение о поражении его "Нептуном", добавил Плетенчук.

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