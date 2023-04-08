Согласно отчету, Украина вынуждена довольствоваться снарядами из-за острой нехватки боеприпасов.

Украинские силы выпускают около 7700 снарядов в день, что соответствует одному выстрелу каждые шесть секунд, сообщил The Washington Post украинский военный чиновник.

По данным газеты, Россия, у которой тоже наблюдается дефицит боеприпасов, стреляет примерно в три раза больше, чем Украина.

В материале говорится, что украинским военным теперь приходится быть "более выборочными" к своим целям, например, целясь в технику, а не в пехоту.

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Нехватка боеприпасов у ВСУ - что известно

Украинские официальные лица неоднократно заявляли, что нехватка боеприпасов ограничивает продвижение страны на поле боя.

В прошлом месяце министры иностранных дел ЕС достигли исторической договоренности о поставке Киеву одного миллиона артиллерийских снарядов в течение следующего года, в рамках которого страны будут совместно закупать новые снаряды.

Но эта часть плана сдерживается разногласиями по поводу того, компании каких стран имеют право на заключение контрактов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил в феврале, что альянс изо всех сил пытается произвести достаточно боеприпасов, чтобы не отставать от "расходов" Украины.

Стоит добавить, что по данным Financial Times, в Европе заканчивается взрывчатка для снарядов, поставляемых Украине.

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