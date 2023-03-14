Из соображений безопасности производство снарядов вынесено за пределы страны.

"Укроборонпром" начал производить 125-мм снаряды для советских танков Т-64, Т -72 и Т-80, с помощью которых защитники выбивают российских оккупантов из украинской земли, говорится в сообщении концерна.

Это уже второй боеприпас, производство которого предприятия "Укроборонпрома" развернули в тесном партнерстве со страной НАТО за рубежом. Уже поставлена первая партия.

В целом Украина впервые за время независимости развернула собственное производство боеприпасов, в частности минометных мин 82-мм и 120-мм, артиллерийских выстрелов 122-мм и 152 мм, а теперь и танкового снаряда 125 мм, говорится в сообщении.

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Из соображений безопасности производство вынесено за пределы страны, однако в создании боеприпасов участвуют украинские специалисты - конструкторы, технологи, токари, литейщики и др.

Производство боеприпасов - последние новости

Недавно "Укроборонпром" подписал с Министерством обороны Украины контракт на поставку 120-мм минометных мин, которые также изготавливаются во взаимодействии с одной из стран-участников НАТО.

В ноябре украинские оружейники показали первые снаряда калибра 152 мм, которые способны оставлять после себя воронку глубиной 2-2,5 м и 6 м в диаметре.

Кроме того, отлажено также производство 122 мм боеприпасов. Средства поражения прошли успешные испытания. Эти боеприпасы должны уменьшить зависимость украинской артиллерии от поставок вооружения из-за рубежа.

Истощение запасов БК к советским танкам, которые стоят на вооружении ВСУ, стало одним из главных аргументов стран Европы по ускорению передачи Украине Leopard.

В то же время Запад занимается производством 155-мм снарядов для украинских артиллеристов.

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