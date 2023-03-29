Главнокомандующие ВСУ и сил НАТО в Европе договорились и в дальнейшем активно взаимодействовать.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный обсудил поставки вооружения с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе Кристофером Каволи.

Об этом говорится в сообщении на странице Залужного в Facebook. "Обратили внимание на важные оборонные вопросы. Обсудили поставки вооружения, техники и боеприпасов", - рассказал главнокомандующий ВСУ.

Кроме того, добавил Залужный, он поблагодарил партнеров за подготовку украинских военных и другую важную помощь.

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"Договорились и в дальнейшем активно взаимодействовать. Украине нужна победа", - подчеркнул он.

Оружие для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, 7 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный обсудил с коллегами стран-партнеров ситуацию в Бахмуте и обеспечение ВСУ оружием и боеприпасами.

Между тем, 23 марта лидеры ЕС одобрили программу совместной закупки боеприпасов, на которую в целом будет выделено 2 млрд евро.

Также в Евросоюзе предложили расширить возможности поставки боеприпасов для ВСУ путем внешней закупки, например в США и Южной Корее. В частности, на таком подходе настаивает Польша, поскольку боеприпасы нужны Украине здесь и сейчас. Но Франция выступает против закупки вооружения за пределами ЕС в рамках Европейского фонда мира.

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