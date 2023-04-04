В Брюсселе проходит заседание Комиссии Украина-НАТО.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что Украина нуждается в гораздо большей помощи, чем было обещано.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал в начале заседания Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе при участии министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Украинский народ продолжает защищать свою страну против российской агрессии умело и мужественно. И мы продолжим поддерживать его столько, столько потребуется", - сказал Столтенберг.

Видео дня

Генеральный секретарь Альянса добавил, что сегодняшняя встреча – это важная веха на пути к саммиту лидеров НАТО в Вильнюсе.

"Мы обсудим, что еще мы можем сделать, чтобы обеспечить, чтобы Украина выиграла и восторжествовала как суверенное и независимое государство в Европе", - добавил Столтенберг.

Он отметил, что союзники НАТО уже оказывают Украине значительную поддержку.

"Но срочно надо больше. Мы должны выполнить наши обязательства по обучению и новому тяжелому вооружению, и продолжать наращивать производство оружия и боеприпасов", - сказал Столтенберг.

По его словам, будет обсуждено укрепление политической и практической поддержки для Украины, а также реформы, которые реализует Украина для борьбы с коррупцией, усиление верховенства права и защиты прав меньшинств.

Украина присутствует на встрече глав МИД стран-членов Североатлантического альянса

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 апреля, состоится первое заседание комиссии на уровне министров иностранных дел стран-членов НАТО с участием Украины с 2017 года.

Столтенберг созвал встречу Комиссии Украина-НАТО несмотря на попытки Венгрии блокировать эти встречи в течение последних шести лет.

В частности, будут рассматриваться пути сохранения и наращивания поддержки Украины.

Столтенберг ожидает, что страны-члены НАТО начнут разрабатывать более долгосрочную многолетнюю программу для оказания поддержки и помощи Украине, чтобы помочь Вооруженным силам Украины развить совместимость с армиями альянса – перейти от стандартов и доктрин советской эпохи к стандартам НАТО и приблизить Украину к евроатлантической семье.

Кулеба сегодня приехал в штаб-квартиру НАТО с целью ускорения поставок необходимого вооружения для осуществления успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины. Речь идет об артиллерийских снарядах, боевых машинах пехоты и другой бронетехнике.

Вас также могут заинтересовать новости: