"Птичка" может нести груз в 50 килограмм.

Украина продолжает работать над дальнобойными дронами-камикадзе. Инженеры создали беспилотник с дальностью полета в 700 километров, который может нести 50 килограммов взрывчатки.

"Изготовили дрон-камикадзе, который долетает очень далеко, 700 километров, может, даже, до Пскова долететь. У него полезная нагрузка 50 килограммов. Его не так легко сбить, не так легко зафиксировать. У него нет шасси, запуск из-за этого производится через специальную установку, но это очень сильно повлияло на аэродинамику и улучшило пикирование", - рассказал представитель украинской компании-производителя дронов в интервью ТСН.

По его словам, дрон-камикадзе очень сложно сбить, когда он уже зашел на цель, почти невозможно. При этом он указал, что украинский БПЛА лучше "Шахедов", которые производит Иран и поставляет России.

"Технологически более совершенный по всем показателям. В первую очередь потому, что у нас есть доступ к мировым технологиям, которыми мы очень активно пользуемся", - подытожил представитель компании.

Дроны на войне в Украине - последние новости

Вице-премьер-министр Михаил Федоров Федоров показал работа морского дрона по кораблям России в Черном море.

14 сентября стало известно, что были атакованы два патрульных корабля российских оккупантов в Черном море - "Василий Быков". В августе возле Новороссийска дроны поразили большой десантный корабль "Оленегорский горняк".

Позде Федоров заявил, что Украина увеличивает производство дронов и сможет проводить больше атак на российские корабли.

Кроме того, россияне часто жалуются на атаки украинских дронов, в том числе и в Москве.

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