Враг запустил ракеты из Каспийского моря.

Воздушные силы ВСУ в 5:51 сообщили, что в небе зафиксировано 8 бортов Ту-95мс. Они держали курс в направлении пусковых рубежей в Каспийском море. Уже в 6:25 ведомство сообщило о пусках крылатых ракет.

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Обновлено в 7:15. Выключение света в Харьковской области.

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Обновлено в 7:11. ВС ВСУ сообщает о пусках "Кинжалов".

Обновлено в 7:09. Аварийные отключения ввели в Черкасской, Сумской и Житомирской области, сообщают местные облэнерго. "Укрэнерго" и ДТЭК вводят экстренные отключения электроэнергии из-за угрозы ударов по энергетике.

Обновлено 6:55. Объявлена ​​воздушная тревога по всей стране - ПС ВСУ сообщили о взлете МиГ-31К.

Telegram-канал "Николаевский Ванек" заявил, что ориентировочно ракеты могут войти в воздушное пространство Украины в течение часа. Также он добавил, что в воздухе 13 самолетов Ту-95мс и часть из них все еще движется к пусковым рубежам в Каспийском море.

Ракетные атаки по Украине

Украинским гражданам надо быть готовыми, что воздушные атаки российских захватчиков могут возникать в течение дня, заявил ранее авиационный эксперт Валерий Романенко.

Как сообщал УНИАН, последняя массированная атака РФ была еще в сентябре. Тогда поднимал в небо МиГ-31К и Ту-95мс.

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