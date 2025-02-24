Они сбросили на собственную территорию 23 управляемые бомбы.

За минувшие сутки российские войска провели 19 штурмов позиций Сил обороны Украины на Курском направлении, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

Как сообщается на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook, на этом направлении россияне нанесли 14 авиационных ударов, сбросив 23 управляемые бомбы, а также осуществили 346 артиллерийских обстрелов.

Всего с начала суток на фронте произошло 81 боестолкновение. На Харьковском направлении оккупанты дважды атаковали в сторону Волчанска и Западного, один бой продолжается. На Купянском зафиксировали три штурма позиций ВСУ в районе Загрызово и в направлении Богуславки, два боестолкновения продолжаются.

Видео дня

На Лиманском направлении российские захватчики 12 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Новоегоровка, Новолюбовка, Ямполовка, Кузьмино и в направлении Нового, Шийковки, Новоплатоновки, Зеленой Долины, Чернещины. Сейчас продолжается одно боестолкновение. Славянск подвергся авиаудару.

Также Силы обороны отражают одно наступательное действие захватчиков в районе Белогоровки на Северском направлении. На Краматорском зафиксировано два боестолкновения вблизи Часового Яра и в направлении Александро-Шультино, одну атаку отбили. Авиаудару подверглась Рай-Александровка. На Торецком россияне восемь раз атаковали позиции Сил обороны, основные усилия сконцентрировали вблизи населенных пунктов Торецк и Крымское, четыре атаки еще продолжаются.

На Покровском направлении захватчики 22 раза пытались прорвать украинскую оборону неподалеку от населенных пунктов Луч, Котлино, Андреевка, Богдановка, Улаклы, Новосергиевка, Молодецкое, Леонтовичи, Покровск, Миролюбовка и Водяное Второе, два боестолкновения продолжаются. Авиационным ударам подверглись Комар, Алексеевка, Зверево, Лисовка и Мирноград. В Генштабе рассказывают о новых потерях РФ:

"Сегодня на этом направлении было обезврежено 340 оккупантов, 190 из них - безвозвратно. Также уничтожено 13 единиц автомобильной техники, антенну БпЛА, миномет, пушку, две баги, кроме того, значительно повреждена одна боевая бронированная машина, четыре единицы автомобильной техники и три пушки захватчиков".

На Новопавловском направлении украинские подразделения отбили десять атак РФ вблизи населенных пунктов Константинополь и Бурлацкое, еще одна атака продолжается. На Гуляйпольском авиационным ударам подверглись Зеленое Поле и Гуляйполе. На Ореховском защитники Украины отбили одну атаку в районе Степного.

Бои в Курской области

Напомним, в августе Силы обороны пересекли российско-украинскую границу вблизи города Суджа и начали продвигаться вглубь территории России. Это была первая украинская общевойсковая операция на приграничной территории с начала полномасштабного вторжения.

В начале января сообщалось о начале нового украинского наступления на Курщине. Несмотря на многочисленные попытки, россиянам не удается выбить украинские войска с этой территории.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинцы не имеют территориальных претензий к Курской области, а лишь стремятся вернуть свои, поэтому она может стать предметом обмена во время переговоров с Россией.

Вас также могут заинтересовать новости: