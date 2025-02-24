За минувшие сутки российские войска провели 19 штурмов позиций Сил обороны Украины на Курском направлении, два боестолкновения до сих пор продолжаются.
Как сообщается на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook, на этом направлении россияне нанесли 14 авиационных ударов, сбросив 23 управляемые бомбы, а также осуществили 346 артиллерийских обстрелов.
Всего с начала суток на фронте произошло 81 боестолкновение. На Харьковском направлении оккупанты дважды атаковали в сторону Волчанска и Западного, один бой продолжается. На Купянском зафиксировали три штурма позиций ВСУ в районе Загрызово и в направлении Богуславки, два боестолкновения продолжаются.
На Лиманском направлении российские захватчики 12 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Новоегоровка, Новолюбовка, Ямполовка, Кузьмино и в направлении Нового, Шийковки, Новоплатоновки, Зеленой Долины, Чернещины. Сейчас продолжается одно боестолкновение. Славянск подвергся авиаудару.
Также Силы обороны отражают одно наступательное действие захватчиков в районе Белогоровки на Северском направлении. На Краматорском зафиксировано два боестолкновения вблизи Часового Яра и в направлении Александро-Шультино, одну атаку отбили. Авиаудару подверглась Рай-Александровка. На Торецком россияне восемь раз атаковали позиции Сил обороны, основные усилия сконцентрировали вблизи населенных пунктов Торецк и Крымское, четыре атаки еще продолжаются.
На Покровском направлении захватчики 22 раза пытались прорвать украинскую оборону неподалеку от населенных пунктов Луч, Котлино, Андреевка, Богдановка, Улаклы, Новосергиевка, Молодецкое, Леонтовичи, Покровск, Миролюбовка и Водяное Второе, два боестолкновения продолжаются. Авиационным ударам подверглись Комар, Алексеевка, Зверево, Лисовка и Мирноград. В Генштабе рассказывают о новых потерях РФ:
"Сегодня на этом направлении было обезврежено 340 оккупантов, 190 из них - безвозвратно. Также уничтожено 13 единиц автомобильной техники, антенну БпЛА, миномет, пушку, две баги, кроме того, значительно повреждена одна боевая бронированная машина, четыре единицы автомобильной техники и три пушки захватчиков".
На Новопавловском направлении украинские подразделения отбили десять атак РФ вблизи населенных пунктов Константинополь и Бурлацкое, еще одна атака продолжается. На Гуляйпольском авиационным ударам подверглись Зеленое Поле и Гуляйполе. На Ореховском защитники Украины отбили одну атаку в районе Степного.
Бои в Курской области
Напомним, в августе Силы обороны пересекли российско-украинскую границу вблизи города Суджа и начали продвигаться вглубь территории России. Это была первая украинская общевойсковая операция на приграничной территории с начала полномасштабного вторжения.
В начале января сообщалось о начале нового украинского наступления на Курщине. Несмотря на многочисленные попытки, россиянам не удается выбить украинские войска с этой территории.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинцы не имеют территориальных претензий к Курской области, а лишь стремятся вернуть свои, поэтому она может стать предметом обмена во время переговоров с Россией.