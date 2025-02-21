Вдвое мощнее Tomahawk: один из поставщиков оружия Украине показал новую крылатую ракету

Вес боевой части FP-5 вдвое больше среднего показателя среди существующих крылатых ракет.

На выставке IDEX-2025 компания Milanion Group, которая, в частности, поставляет оружие Украине, представила свою новую разработку - дальнобойную крылатую ракету FP-5. Она позволяет наносить удары по глубоким тылам врага боевой частью весом 1000 кг, пишет Defense Express.

Отмечается, что вес боевой части FP-5 вдвое больше среднего показателя среди существующих крылатых ракет. Например, у американских Tomahawk он составляет 450 кг. Более того, новая ракета имеет дальность полета до 3000 км.

В издании подчеркнули, что стартовый вес FP-5 составляет 6 тонн, а размах фиксированного крыла достигает 6 метров. Также крылатая ракета имеет заявленную крейсерскую скорость в 850-900 км/ч, а время в воздухе - до 4 часов.

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Кроме того, предусмотрена система наведения на цель, которая работает при помощи спутниковой навигации и устойчива к РЭБ. Несмотря на это, FP-5 имеет довольно простую конструкцию, добавили в издании. Крыло не складывается, а запуск осуществляется с направляющей, а не транспортно-пускового контейнера.

Также в издании обратили внимание на то, что подготовка к запуску FP-5 долгая по сравнению с другими аналогичными крылатыми ракетами. Она занимает от 20 до 40 минут. Тем не менее, в Milanion Group заявили, что могут производить более 50 таких ракет ежемесячно.

В издании считают, что FP-5 могут оснастить турбореактивным двигателем. Из-за этого возникает вопрос о том, где взять такое количество достаточно мощных двигателей.

В издании напомнили, что Milanion Group в основном специализируется на дронах. В 2021 году компания демонстрировала свою наземную платформу AGEMA 8x8 в Украине и заключила с "Украинской бронетехникой" соглашение о сотрудничестве.

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