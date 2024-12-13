Ее обломки нашла поисковая группа.

Одну из крылатых ракет, которыми российские захватнические войска массированно обстреляли Украину, уничтожили из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

Видео боевой работы мобильной огневой группы Воздушного командования "Запад" публикует в Telegram Командование Воздушных сил ВСУ. Отмечается, что ракету сбил командир пулеметного отделения взвода охраны Галицко-Волынской радиотехнической бригады младший сержант Владимир Пшеничняк:

"Сбитая ракета не нанесла вреда объектам критической инфраструктуры. Место падения и остатки ракеты обнаружены поисковой группой".

Всего подразделения противовоздушной обороны и авиация командования "Запад" уничтожили 52 крылатые ракеты воздушного и морского базирования Х-101/Х-55СМ, "Калибр" и два ударных дрона типа "Shahed".

Массированный обстрел 13 декабря

Как известно, сегодня утром армия РФ атаковала Украину с помощью ракет различных типов и беспилотников. Впоследствии оккупанты заявили, что это якобы был "ответ" на удар по авиабазе в городе Таганрог.

Воздушные силы сообщали, что всего в небе страны фиксировали 94 ракеты и 193 дрона. Противовоздушная оборона сбила 161 цель, еще 105 не достигли целей.

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