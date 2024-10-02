Эксперт предположил, как можно переделать бомбы JSOW на крылатые ракеты для ударов по Москве

Теоретически планирующие бомбы JSOW можно переделать на крылатые ракеты, что позволит наносить удары дальностью более 500 км, в том числе по Москве. Об этом главный редактор Defense Express Олег Катков сказал в эфире на Радио NV.

В частности, Катков отреагировал на заявление представителя Государственного департамента США Мэтью Миллера о том, что Украина может наносить удары по территории России тем оружием, которое изготовила самостоятельно, и что в Украине за последний год введены программы по изготовлению оружия.

"Надо понимать, что между началом программы и появлением большого количества серийных образцов проходит время, и даже в мирное время, когда тебя не бомбят, когда у тебя есть национальная стратегическая программа по разработке, созданию и массовому производству определенных средств вооружения и военной техники - это так замануха на 5-10 лет", - сказал Катков.

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По его словам, что такие заявления со стороны США никакого отношения к реальным потребностям Украины не имеют.

В то же время, он считает, что Западные союзники могли бы передавать Украине важное вооружение с пометкой "сделано в Украине", чтобы к ним не было никаких вопросов.

"Почему Москва так может делать, а Вашингтон - нет. Почему Иран так может делать, а условный Лондон - нет. Все так могут делать. Нас там нет. Это не мы. Это они сами сделали", - добавил Катков.

При этом, он обратил внимание на передачу Украине планирующих бомб, и в частности JSOW.

"На мой взгляд, причина единственная передачи этих довольно ценных изделий только в одном - это возможность их переделать в крылатые ракеты. Потому что такой проект существовал - JSOW-ER. Он существовал с конца 2000-х годов по 2023 год. Год назад его закрыли. Его тянули Военно-морские силы США. И закрыли из-за того, что у них есть крылатая ракета JASSM-ER с дальностью 900 км. Поэтому, переделка планирующей бомбы JSOW в крылатую ракету с дальностью 500 км им была не очень интересна. Не было тех преимуществ. То есть, дальность 500 км для США в вопросе авиационного вооружения маловата", - сказал Катков.

Он добавил, что в США были технические решения по переделке планирующей бомбы JSOW в крылатые ракеты, но серийно это не было запущено.

По его словам, соответствующая переделка может быть довольно минималистичной. Устанавливается малогабаритный реактивный двигатель в пусковую часть. Сам двигатель можно напечатать на 3D-принтере по печати металлических деталей.

"Такие 3D-принтеры в Украине также есть, и дальше мы берем просто фантазию на тему: если США условно передает технологию печати, лицензионную копию этого двигателя на производство в Украине, передает пакет технологий от Raytheon относительно возможностей переработки в любой форме... то почему бы и нет? Это единственный объективный вариант эффективного применения этого боеприпаса. И так надо понимать, что он не будет иметь целый ряд компонентов, которые для США критичны. Например, система навигации", - сказал Катков.

При этом, он предположил, что при переделке планирующих бомб в крылатые ракеты можно попробовать установить украинскую систему навигации.

"Украина имеет такие системы, потому что как-то украинские дроны высокоточно поражают нефтеперерабатывающие заводы и арсеналы ГРАУ, и аэродромы... Добавить эту систему, добавить собственноручно сделанный реактивный двигатель - получим крылатую ракету с боевой частью 450 кг, плюс дальность будет более 500 км. Это дальность до Москвы для понимания. И никто никогда не будет нам говорить: можно бить, нельзя бить. Это украинская ракета. Куда хотим, там и используем", - сказал Катков.

Он добавил, что значительно легче переделать уже готовые вещи, которые США могут передавать, чем создавать все с "нуля". США перестали заказывать производство JSOW в 2015 году. По его оценке, США в запасах могут до сих пор иметь более тысячи таких боеприпасов.

JSOW - что известно о крылатой ракете

Ранее эксперты сообщали, что американская крылатая авиационная бомба AGM-154 JSOW (Joint Standoff Weapon) имеет не только преимущества, но и недостатки. Причем последние являются весьма существенными, учитывая характер российско-украинской войны.

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