Эксперт предположил, как можно переделать бомбы JSOW на крылатые ракеты для ударов по Москве

Переделать готовые изделия легче, чем создавать все с нуля.

Теоретически планирующие бомбы JSOW можно переделать на крылатые ракеты, что позволит наносить удары дальностью более 500 км, в том числе по Москве. Об этом главный редактор Defense Express Олег Катков сказал в эфире на Радио NV.

В частности, Катков отреагировал на заявление представителя Государственного департамента США Мэтью Миллера о том, что Украина может наносить удары по территории России тем оружием, которое изготовила самостоятельно, и что в Украине за последний год введены программы по изготовлению оружия.

"Надо понимать, что между началом программы и появлением большого количества серийных образцов проходит время, и даже в мирное время, когда тебя не бомбят, когда у тебя есть национальная стратегическая программа по разработке, созданию и массовому производству определенных средств вооружения и военной техники - это так замануха на 5-10 лет", - сказал Катков.

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По его словам, что такие заявления со стороны США никакого отношения к реальным потребностям Украины не имеют.

В то же время, он считает, что Западные союзники могли бы передавать Украине важное вооружение с пометкой "сделано в Украине", чтобы к ним не было никаких вопросов.

"Почему Москва так может делать, а Вашингтон - нет. Почему Иран так может делать, а условный Лондон - нет. Все так могут делать. Нас там нет. Это не мы. Это они сами сделали", - добавил Катков.

При этом, он обратил внимание на передачу Украине планирующих бомб, и в частности JSOW.

"На мой взгляд, причина единственная передачи этих довольно ценных изделий только в одном - это возможность их переделать в крылатые ракеты. Потому что такой проект существовал - JSOW-ER. Он существовал с конца 2000-х годов по 2023 год. Год назад его закрыли. Его тянули Военно-морские силы США. И закрыли из-за того, что у них есть крылатая ракета JASSM-ER с дальностью 900 км. Поэтому, переделка планирующей бомбы JSOW в крылатую ракету с дальностью 500 км им была не очень интересна. Не было тех преимуществ. То есть, дальность 500 км для США в вопросе авиационного вооружения маловата", - сказал Катков.

Он добавил, что в США были технические решения по переделке планирующей бомбы JSOW в крылатые ракеты, но серийно это не было запущено.

По его словам, соответствующая переделка может быть довольно минималистичной. Устанавливается малогабаритный реактивный двигатель в пусковую часть. Сам двигатель можно напечатать на 3D-принтере по печати металлических деталей.

"Такие 3D-принтеры в Украине также есть, и дальше мы берем просто фантазию на тему: если США условно передает технологию печати, лицензионную копию этого двигателя на производство в Украине, передает пакет технологий от Raytheon относительно возможностей переработки в любой форме... то почему бы и нет? Это единственный объективный вариант эффективного применения этого боеприпаса. И так надо понимать, что он не будет иметь целый ряд компонентов, которые для США критичны. Например, система навигации", - сказал Катков.

При этом, он предположил, что при переделке планирующих бомб в крылатые ракеты можно попробовать установить украинскую систему навигации.

"Украина имеет такие системы, потому что как-то украинские дроны высокоточно поражают нефтеперерабатывающие заводы и арсеналы ГРАУ, и аэродромы... Добавить эту систему, добавить собственноручно сделанный реактивный двигатель - получим крылатую ракету с боевой частью 450 кг, плюс дальность будет более 500 км. Это дальность до Москвы для понимания. И никто никогда не будет нам говорить: можно бить, нельзя бить. Это украинская ракета. Куда хотим, там и используем", - сказал Катков.

Он добавил, что значительно легче переделать уже готовые вещи, которые США могут передавать, чем создавать все с "нуля". США перестали заказывать производство JSOW в 2015 году. По его оценке, США в запасах могут до сих пор иметь более тысячи таких боеприпасов.

JSOW - что известно о крылатой ракете

Ранее эксперты сообщали, что американская крылатая авиационная бомба AGM-154 JSOW (Joint Standoff Weapon) имеет не только преимущества, но и недостатки. Причем последние являются весьма существенными, учитывая характер российско-украинской войны.

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