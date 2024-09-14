Речь идет о гражданских беспилотных катерах, но их можно модифицировать под военные нужды.

Китайские компании свободно продают на коммерческом рынке, в том числе и на экспорт, беспилотные катера, которые можно использовать в роли камикадзе. Об этом пишет HI Sutton.

Издание отмечает, что использование на фронте в Украине китайских летательных беспилотников ни для кого не является секретом, но теперь, китайцы, похоже, хотят выйти еще и на рынок морских дронов.

"Alibaba и другие онлайн-рынки наполнены небольшими морскими беспилотниками, пригодными для создания оружия. Возможно, в будущих конфликтах будут эти дешевые заменители. Как это часто бывает с китайскими онлайн-предложениями, некоторые могут быть бумажными. Покупатель внимание!" - говорится в публикации.

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Издание также приводит примеры нескольких таких дронов, которые доступны в продаже на китайских маркет-плейсах. Например, модель USV-I6000, которую производит компания Wuhan Greenbay Marine Technology Co., Ltd. в провинции Хубэй, визуально несколько напоминает украинские морские дроны и может брать на борт до 200 кг груза. Дальность хода не указана.

Или например, USV Type-001 от компании CETC Ningbo Maritime Electronics Co., Ltd. Этот беспилотник продают по цене в 100 тысяч долларов за единицу и готовы поставлять партиями по 100 единиц в месяц.

Новинки китайских вооружений

Как писал УНИАН, китайский основной боевой танк VT-4 превзошел российскую разработку Т-90С во время недавних испытаний, проведенных в Алжире. Танк VT-4 показал отличную точность попадания при стрельбе в различных условиях. Кроме того, китайское оружие продемонстрировало высокую надежность работы силовой установки и шасси во время марша на дистанцию в 500 километров. И в Алжире таким результатом довольны, поэтому рассматривают приобретение китайских танков на замену российским образцам.

Также мы рассказывали, что Китай нашел способ значительно удешевить в производстве гиперзвуковые ракеты, заменив дорогой вольфрам на дешевую сталь. Это даст китайцам возможность строить больше таких ракет, если технология действительно работает.

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